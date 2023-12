Nuwe DJI Ronin 4D-8K Combo neem rolprentvervaardiging na die volgende vlak

By

DJI het pas die hoogs verwagte Ronin 4D-8K Combo vrygestel, 'n revolusionêre kamera wat beloof om die landskap van rolprentvervaardiging te verander. Met sy gevorderde kenmerke en die nuutste tegnologie bied hierdie kamera aan filmmakers ongeëwenaarde kreatiewe moontlikhede.

Anders as sy voorganger, bevat die Ronin 4D-8K Combo nou die Zenmuse X9-8K Gimbal-kamera, wat verstommende gedetailleerde beeldmateriaal tot 8K-resolusie opneem. Hierdie kamera is toegerus met 'n reeks kenmerke wat gladde en stabiele beeldmateriaal verseker, insluitend 'n 4D Raw-lisensiesleutel vir ProRes Raw-opname, Z-Axis Camera/3-Axis Gimbal Stabilizing vir presiese beheer, en 'n LiDAR Range Finder/Focus Module wat verseker elke keer akkurate fokus.

Een van die opvallende kenmerke van die Ronin 4D-8K Combo is die insluiting van die DJI DL PZ 17-28mm T3.0 ASPH-lens, wat filmmakers ekstra buigsaamheid bied om die perfekte skoot vas te vang. Hierdie lens maak voorsiening vir ekstra brandpunt-opsies, wat kreatiewe moontlikhede uitbrei en filmmakers in staat stel om 'n wyer verskeidenheid perspektiewe vas te vang.

Nog 'n noemenswaardige kenmerk is die verenigbaarheid van die Ronin 4D-8K Combo met die hele DJI Ronin-ekosisteem. Filmmakers kan die Ronin 4D-8K Combo maklik integreer met ander DJI-bykomstighede soos die Flex Extension Unit, Focus Motor en Expansion Plate, wat die vermoëns van hierdie kragtige kamerastelsel verder uitbrei.

Met sy indrukwekkende 8K-video-vermoëns, maak die Ronin 4D-8K Combo 'n wêreld van moontlikhede vir rolprentvervaardigers oop in terme van beeldkwaliteit en na-produksie buigsaamheid. Die kamera ondersteun ProRes Raw-opname tot 8K-resolusie teen 30 fps, en met die ingeslote 1TB ProSSD-aandrywer, kan filmmakers naatloos hoëgehalte-beeldmateriaal vaslê sonder dat bykomende bergingstoestelle nodig is.

Ten slotte, die DJI Ronin 4D-8K Combo gaan die rolprentbedryf rewolusie met sy gevorderde kenmerke en uitsonderlike beeldkwaliteit. Of jy nou 'n professionele filmmaker of 'n aspirant-entoesias is, hierdie kamera bied 'n ongeëwenaarde filmervaring wat jou kreatiewe projekte tot nuwe hoogtes sal verhef.