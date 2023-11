Nuwe Disney Speedstorm Seisoen 5 brei Frozen World uit

Disney Speedstorm, die gewilde kart-resiesspeletjie, vier die 10de herdenking van Frozen met die hoogs verwagte vrystelling van Seisoen 5. Gameloft, die speletjie se ontwikkelaar, het aangekondig dat die nuwe seisoen opwindende inhoud sal bevat wat deur die geliefde animasiefilm geïnspireer is.

Seisoen 30, wat op 5 November bekendgestel word, sal 'n splinternuwe seisoenpas bekendstel waardeur spelers kan werk terwyl hulle nuwe snitte in die betowerende wêreld van Frozen geniet. Daarbenewens sal 'n totaal van agt nuwe karakters, insluitend gewilde Frozen-gunstelinge soos Kristoff, Olaf, Anna, Elsa en Hans, deur die seisoen by die wedrenlys aansluit.

Maar die Frozen-tema-opwinding stop nie daar nie. Gameloft het ook geleenthede vir beperkte tyd gedurende Seisoen 5 beplan wat spelers sal toelaat om ikoniese karakters soos Wall-E, Oswald the Lucky Rabbit en sy liefdesbelang Ortensia te ontsluit. Hierdie geleenthede beloof om nog 'n laag pret en uitdaging by te voeg vir spelers om te geniet.

Verder, gebaseer op waardevolle terugvoer van die gemeenskap, het Gameloft verskeie opdaterings aan die speletjie gemaak. Spelers kan nou aan beperkte tyd-byeenkomste deelneem om hul gekose renjaers te verbeter in plaas daarvan om beperk te word tot voorafbepaalde. Die “It All Started With A Mouse”-geleentheid is ook verbeter, wat spelers in staat stel om Mickey-shards tot op vlak 5 te verdien, eerder as om op vlak 3 te beperk.

Boonop het Gameloft balanseringskwessies met sekere renjaers aangespreek en die negatiewe impak van mededingende vaardighede verminder, soos die duur en spoedverlies. Hierdie verbeterings het ten doel om 'n meer regverdige en aangename spelervaring vir almal te skep.

Met sy meesleurende bane, boeiende karakters en opwindende opdaterings, beïndruk Disney Speedstorm steeds spelers en behou sy posisie as 'n soliede kartrenjaer. Moenie die Bevrore-geïnfuseerde Seisoen 5-aksie misloop nie – begin met opwindende resies en ontsluit nuwe inhoud in hierdie adrenalien-pompende avontuur.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wanneer sal Seisoen 5 van Disney Speedstorm vrygestel word?

Seisoen 5 van Disney Speedstorm word op 30 November bekendgestel.

2. Watter karakters van Frozen sal in Seisoen 5 bygevoeg word?

Seisoen 5 sal gewilde Frozen-karakters bekendstel, insluitend Kristoff, Olaf, Anna, Elsa en Hans.

3. Kan spelers bykomende karakters ontsluit gedurende Seisoen 5?

Ja, deur beperkte tydgeleenthede sal spelers die geleentheid hê om bykomende karakters soos Wall-E, Oswald the Lucky Rabbit en Ortensia te ontsluit.

4. Watter opdaterings is aan die speletjie gemaak op grond van gemeenskapterugvoer?

Gameloft het na spelerterugvoer geluister en verbeterings aangebring, soos om beperkte tydbyeenkomste toe te laat om gekose renjaers te verbeter, die verbetering van die "It All Started With A Mouse"-geleentheid, en die aanspreek van balanseringskwessies met sekere renjaers.

5. Is Disney Speedstorm die moeite werd om te speel?

Ja, Disney Speedstorm bied 'n boeiende kartrenervaring met boeiende bane en karakters. Volgens ons resensie is dit 'n soliede kartrenjaer wat beslis die moeite werd is om na te gaan. (Let wel: Verskaf 'n skakel na die resensie indien beskikbaar).