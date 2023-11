Nuwe Game Studios skyn by TIGA-toekennings 2023

Die Britse handelsliggaam TIGA het onlangs sy jaarlikse toekenningseremonie gehou om uitstaande prestasies in die dobbelbedryf te vereer. Vanjaar se toekennings het die innovasie en kreatiwiteit van opkomende speletjie-ateljees ten toon gestel, wat hul bydraes tot die immer-ontwikkelende speletjielandskap beklemtoon.

Dlala Studios het die gesogte Spel van die Jaar-toekenning vir hul boeiende skepping, Disney Illusion Island, geëis. Hierdie betowerende speletjie het nie net die hoogste eer besorg nie, maar het ook die titel van Beste Sosiale Speletjie ingepalm, wat spelers boei met sy meeslepende spel en boeiende storielyn.

Ustwo Games het as nog 'n noemenswaardige wenner uit die stryd getree, wat erkenning in twee kategorieë gekry het. Met hul gedagteprikkelende speletjie, Desta: The Memories Between, het Ustwo Games nie net die Diversiteitstoekenning gewen nie, maar ook die Creativity in Games-toekenning ontvang. Desta: The Memories Between delf in nuwe dimensies van storievertelling, wat spelers 'n vars en meeslepende spelervaring bied.

Sumo Digital, 'n prominente ateljee wat bekend is vir sy uitsonderlike vakmanskap, het die Beste Groot Studio-toekenning behaal, 'n bewys van hul toewyding en talent. Boonop het hulle ook die eer geëis om die eerste ontvanger van die nuwe kategorie Beste Talentontwikkelingsinisiatief te wees. Sumo Digital se verbintenis tot die kweek van talent en die bevordering van groei binne die bedryf het welverdiende erkenning gekry.

Die TIGA-toekennings 2023 het twee nuwe kategorieë bekendgestel om uitnemendheid op verskillende gebiede te vier. Playground Games het die Commitment to Workplace Wellbeing-toekenning gewen, wat hul toewyding aan die bevordering van 'n positiewe werksomgewing ten toon stel. Intussen is Rocksteady Studios vereer met die Commitment to ESG-toekenning vir hul volhoubare en verantwoordelike praktyke.

Die erkenning strek verder as ateljees tot merkwaardige individue wat beduidende bydraes tot die dobbelbedryf gemaak het. Playground Games se HR-direkteur, Geraldine Cross, het die Uitstaande Individuele Toekenning ontvang, met erkenning van haar besonderse leierskap en bydraes tot die maatskappy se sukses. John Tearle, uitvoerende hoof van Flix Interactive, het die Toekenning vir Uitstaande Leierskap ontvang, ter erkenning van sy visioenêre benadering tot spelontwikkeling.

Die TIGA-toekennings 2023-seremonie was 'n dawerende sukses, met meer as 350 deelnemers wat by die gesogte Troxy London bymekaargekom het. Vanjaar se wenners verteenwoordig 'n nuwe golf van talent en innovasie in die dobbelbedryf, wat grense verskuif en spelers wêreldwyd boei.

vrae

1. Wat is die TIGA-toekennings?

Die TIGA-toekennings is 'n jaarlikse geleentheid wat erkenning gee aan uitnemendheid en innovasie binne die dobbelbedryf in die Verenigde Koninkryk.

2. Watter speletjie het die Spel van die Jaar-toekenning by die TIGA-toekennings 2023 gewen?

Disney Illusion Island, ontwikkel deur Dlala Studios, is by die TIGA-toekennings 2023 as die Spel van die Jaar gekroon.

3. Watter ateljee het die Beste Klein Studio-toekenning gewen?

Die Beste Klein Studio-toekenning het aan Dlala Studios gegaan vir hul merkwaardige bydraes tot die dobbelbedryf.

4. Wie het die Creativity in Games-toekenning gewen?

Ustwo Games is vereer met die Creativity in Games-toekenning vir hul boeiende skepping, Desta: The Memories Between.

5. Watter ateljee het die toekenning vir die beste talentontwikkelingsinisiatief behaal?

Sumo Digital het die eerste ontvanger van die Beste Talent-ontwikkelingsinisiatief-toekenning by die TIGA-toekennings 2023 geword, wat hul toewyding om talent in die dobbelbedryf te koester ten toon stel.