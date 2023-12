Marvel Studios staar 'n terugslag in die gesig met The Marvels

Marvel Studios, bekend vir sy string loket-suksesse, worstel nou met sy eerste groot teleurstelling in 15 jaar. Die jongste rolprent in die franchise, The Marvels, het tekort geskiet wat loketprestasie betref, wat 'n beduidende kontras met die ateljee se vorige prestasies merk. Ten spyte daarvan dat dit meer as 'n maand in teaters is, gaan die fliek die inskrywing met die laagste inkomste in die hele Marvel Cinematic Universe word, en sal nie $100 miljoen binnelands oortref nie en skaars $200 miljoen wêreldwyd bereik.

Die reaksie van Marvel en Disney oor hierdie terugslag was minder as ideaal. In plaas daarvan om die situasie te omhels, het die ateljee besluit om die rapportering van internasionale loketsyfers vir The Marvels te staak. Hierdie stap kom as 'n teleurstelling vir aanhangers, wat verwag het dat die ateljee 'n meer proaktiewe benadering sou volg om die film se onderprestasie aan te spreek.

Die bemarkingstrategie vir The Marvels het ook twyfelagtige besluitneming getoon. Voor die vrystelling daarvan het die promosieveldtog verskuif om Captain Marvel sterk te beklemtoon, met beeldmateriaal van haar tonele in Avengers: Endgame wat prominent vertoon word. Boonop het die ateljee die ongekende fout gemaak om 'n kamee-verskyning deur Tessa Thompson se Valkyrie in 'n voor-vrystelling lokprent te bederf. Hierdie misstappe het net bygedra tot die toenemende kommer rondom die fliek se ontvangs.

Eerder as om munt te slaan uit alternatiewe verspreidingskanale, soos streaming, blyk dit dat Marvel en Disney hul pogings om The Marvels te red, laat vaar het. Dit is 'n gemiste geleentheid om nie die positiewe aspekte van die film uit te lig nie, soos die gunstige reaksie van diegene wat dit wel gesien het. Met sy uiteindelike vrystelling op Disney+ en die onderling gekoppelde aard van die Marvel Cinematic Universe, kan die gebeure wat in The Marvels uitgebeeld word 'n beduidende impak op toekomstige storielyne hê.

Soos Marvel Studios vorentoe beweeg, is dit noodsaaklik dat hulle uit hierdie ervaring leer en toekomstige projekte met 'n hernieude sin vir bemarking en strategiese beplanning benader. Die Marvels het dalk gestruikel, maar dit verminder nie die geweldige sukses wat die ateljee oor die jare behaal het nie.