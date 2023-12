Die evolusie van Kersbome: Van Antieke Egipte tot Pennsilvanië se Boomhoofstad

Die tradisie om Kersbome te versier het 'n ryk en fassinerende geskiedenis wat teruggevoer kan word na antieke Egipte. Dit was egter in die 16de eeu Duitsland dat die moderne tradisie soos ons dit vandag ken vorm begin aanneem het.

Duitse Christene sal gedurende die vakansietyd houtpiramides versier met immergroen en kerse in hul huise plaas. Toe Duitse setlaars na Pennsilvanië migreer, het hulle hierdie gekoesterde tradisie saamgebring.

Alhoewel die Duitse setlaars reeds in 1747 gemeenskapsbome in Pennsylvania begin opstel het, het die eerste aangetekende Kersboomvertoning eers in die 1830's plaasgevind. Dit het nog 'n paar dekades geneem vir die breër Amerikaanse bevolking om hierdie nuwe tradisie te omhels, aangesien baie die bome as heidense simbole gesien het.

Die keerpunt het gekom toe koningin Victoria van Engeland Kersbome gewild gemaak het. In 1846 is 'n tekening wat Victoria en haar gesin rondom 'n versierde boom uitbeeld, in die London News gepubliseer. Hierdie beeld het Amerikaners aan die Ooskus beïnvloed, wat gretig die "gier" aangeneem het om Kersbome in hul huise te hê.

Ornamente het in die 1890's wyd in Amerika begin gebruik word, en hoër bome wat die plafonne van huise en geboue bereik het, het toenemend bevoordeel geword.

Namate elektrisiteit meer wydverspreid geword het, is snaarligte aan Kersbome bekendgestel, wat 'n veiliger alternatief vir die tradisionele gebruik van kerse bied. Hierdie innovasie het voorsiening gemaak vir meer groot en helder verligte uitstallings.

Vandag floreer die tradisie van Kersbome steeds regoor die Verenigde State. New York City se ikoniese Kersboom by die Rockefeller-sentrum, wat dateer uit 1931, is 'n simbool van die vakansieseisoen. Baie ander stede en dorpe regoor die land het ook gemeenskap Kersbome en hou boomverligtingseremonies om die begin van die feestelikhede te merk.

Pennsylvania, wat dikwels na verwys word as die "Kersboom-hoofstad van die wêreld," handhaaf 'n sterk verbintenis met die tradisie. Volgens die National Christmas Tree Association is Pennsylvania tweede in Kersboomproduksie landwyd. Die staat het ook die Wit Huis van die mees amptelike Withuis Kersbome in die geskiedenis voorsien, met bome van die Keystone State wat 11 keer gekies is. In 2022 is die amptelike White House Christmas Tree deur Evergreen Acres Christmas Tree Farm in Auburn, Pennsylvania, gekweek, wat dit die grootkampioen-kweker in die National Christmas Tree Association se jaarlikse kompetisie maak.

Indiana County in Pennsilvanië het die onderskeiding om as die "Kersboomhoofstad van die Wêreld" aangewys te word. In 1956 alleen is ongeveer 700,000 XNUMX bome in hierdie land gesny, wat dit hierdie gesogte titel besorg het.

Van nederige begin in antieke Egipte tot groot uitstallings in Pennsylvania, die evolusie van Kersbome wys die blywende gees van die vakansieseisoen.