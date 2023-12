Apple bied 25 uur Xcode Cloud gratis aan met lidmaatskap

opsomming:

Apple het aangekondig dat vanaf Januarie 2024 alle Apple Developer Program-lidmaatskap 25 rekenaarure van Xcode Cloud sal insluit teen geen bykomende koste nie. Hierdie stap het ten doel om ontwikkelaars te voorsien van wolkgebaseerde nutsgoed vir toepassingsontwikkeling, toetsing en gebruikersterugvoerbestuur. Aanvanklik het Apple beplan om $15 per maand vir 25 uur te hef, maar hierdie vlak sal nou gratis wees. Die maatskappy sal voortgaan om rekenaarure aan te bied as deel van sy ontwikkelaarprogramlidmaatskap.

Titel:

Apple-ontwikkelaarprogram om gratis Xcode Cloud Compute-ure aan te bied

In 'n onlangse ontwikkeling het Apple onthul dat dit 25 rekenaarure Xcode Cloud gratis aan alle Apple-ontwikkelaarsprogramlede sal bied vanaf Januarie 2024. Hierdie stap kom as 'n aansienlike hupstoot vir toepassingsontwikkelaars, wat nou toegang tot wolk sal hê -gebaseerde gereedskap sonder enige bykomende koste.

Xcode Cloud is ontwerp om ontwikkelaars te help om toepassings te bou, outomatiese toetse uit te voer, toepassings aan toetsers te verskaf en gebruikersterugvoer te bestuur. Sedert sy bekendstelling in 2021, het Xcode Cloud 'n deurslaggewende rol gespeel om die ontwikkelingsproses vir ontwikkelaars te stroomlyn.

Aanvanklik het Apple ontwikkelaars gratis van 25 uur Xcode Cloud per maand voorsien. Hierdie aanbod was egter geskeduleer om binnekort te eindig. Apple se besluit om voort te gaan om die gratis rekenaarure aan te bied as deel van die ontwikkelaarprogramlidmaatskap verseker dat ontwikkelaars die voordele van Xcode Cloud kan benut sonder om enige bykomende koste aan te gaan.

Die berekeningsure word bereken op grond van die hoeveelheid tyd wat benodig word om spesifieke take in die wolk uit te voer, soos programbou en hardlooptoetse. Apple volg berekende uurgebruik deur App Store Connect en die Apple Developer-toepassing.

Hierdie aankondiging sal na verwagting goed ontvang word deur ontwikkelaars wat Xcode Cloud as 'n kritieke hulpmiddel in die programontwikkelingsproses gebruik het. Die insluiting van 25 rekenure per maand as 'n standaardkenmerk van die Ontwikkelaarprogramlidmaatskap elimineer enige finansiële las wat ontwikkelaars dalk in die gesig gestaar het.

Vir diegene wat reeds gratis op Xcode Cloud ingeteken is, is geen verdere optrede nodig nie. En vir diegene wat nog nie Xcode Cloud probeer het nie, is dit die perfekte geleentheid om binne 'n paar minute gratis toepassings te begin bou.

Benewens die gratis vlak, sal Apple voortgaan om ander rekenuurpakkette aan te bied vir ontwikkelaars wat meer uitgebreide gebruik benodig. Dit sluit in 100 rekenure vir $50 per maand, 250 uur vir $100 per maand en 1,000 400 uur vir $XNUMX per maand.

In die algemeen demonstreer hierdie stap deur Apple sy toewyding om ontwikkelaars te ondersteun en innovasie in die toepassingsontwikkelingsgemeenskap te koester. Deur Xcode Cloud meer toeganklik te maak, bemagtig Apple ontwikkelaars om programme van hoë gehalte meer doeltreffend en doeltreffend te skep.