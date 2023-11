Die oorweldigende Destiny 2-beginpakket: 'n gemiste geleentheid vir nuwe spelers

Stel jou die opwinding binne die Destiny 2-gemeenskap voor toe Bungie stilweg die "Destiny 2 Starter Pack" bekendgestel het, 'n oënskynlik bekostigbare toegangspunt tot die speletjie se uitdagende wêreld. Hierdie pakkie, teen $15 geprys, het spelers egter teleurgesteld en oorweldig gelaat met sy swak aanbiedings. Die gemeenskap het gehoop op 'n boeiende en waardevolle ervaring, maar het eerder 'n versameling items ontvang wat min waarde bied.

Die beginpakket, wat op Steam ontdek is ná die bekendstelling van die Season of the Wish, sluit drie Exotics in: die Traveller's Chosen-sywapen, Ruinous Effigy-spoorgeweer en Sleeper Simulant lineêre samesmeltingsgeweer. Boonop ontvang spelers 'n Sparrow-hoverbike wat slegs vir kosmetiese produkte beskikbaar is, 'n ruimteskip en 'n Exotic Ghost-dop wat minimale voordele bied in vergelyking met geredelik beskikbare nie-Eksotiese skulpe. Benewens hierdie items, bied die pakket 'n klein hoeveelheid geldeenheid in die spel, bekend as Glimmer, en verskeie verbeteringsmateriaal vir rat-opgraderings.

Alhoewel hierdie items aanvanklik aanloklik kan lyk, is dit by nadere ondersoek ver van noodsaaklik. Spelers kan hierdie Exotics maklik gratis ontsluit via die Lost Lights-monument in die speletjie, wat hul insluiting in die pak oorbodig maak. Verder is die algehele krag en bruikbaarheid van hierdie Exotics op sy beste twyfelagtig. Die reisiger se gekose syarm skiet tekort in vergelyking met ander Exotics wat speler se vermoëns terugbetaal. Ruinous Effigy is erg ontsteld, wat dit ondoeltreffend maak in uitdagende inhoud. Sleeper Simulant, wat sy katalisator ontbreek, bly swak en selfs met die katalisator is dit slegs 'n nis-keuse.

Die klein hoeveelheid Glimmer wat in die pakkie ingesluit is, is onbeduidend, aangesien dit maklik verkry kan word deur gereelde spel of oorvloedig by die Cryptarch gekoop kan word. Net so kan die verbeteringsmateriaal wat verskaf word, aantreklik lyk, maar die impak daarvan is gering. Spelers sal waarskynlik 'n soortgelyke verskeidenheid materiaal teëkom net deur die speletjie se inhoud te speel. Verder is die enkele Ascendant Shard wat in die pakkie ingesluit is, onvoldoende om selfs een stuk Eksotiese wapenrusting volledig op te gradeer. Aangesien vroeë-speletjie-rat vinnig vervang word, word die Shard selfs meer irrelevant vir nuwe spelers.

Hierdie oorweldigende aanbod laat vrae ontstaan ​​oor Bungie se begrip van sy spelersbasis se behoeftes. Die gemeenskap het gehoop op 'n beginpakket wat nuwe spelers 'n toeganklike en bekostigbare pad na die speletjie se huidige inhoud bied. Ongelukkig dra hierdie gemiste geleentheid net by tot die speletjie se bestaande reputasie vir onbevredigende mikrotransaksies. Die vrystelling van hierdie flou beginpakket so kort ná aansienlike afleggings by Bungie, veroorsaak deur 'n gemiste inkomsteprojeksie van 45%, laat spelers wonder oor die maatskappy se prioriteite en besluitnemingsproses.

Vrae:

V: Kan ek die Exotics wat by die beginpakket ingesluit is gratis kry?

A: Ja, al die Exotics kan deur inspeletjie-aktiwiteite ontsluit word sonder om die beginpakket te koop.

V: Is die Exotics in die beginpakket noodsaaklik of kragtig?

A: Nee, die ingeslote Exotics het beperkte bruikbaarheid en kan deur ander Exotics in die speletjie oorskadu word.

V: Is die Glimmer en verbeteringsmateriaal wat in die pakkie verskaf word, betekenisvol?

A: Nee, die hoeveelheid Glimmer- en verbeteringsmateriaal wat ingesluit is, is klein en kan maklik deur gereelde spel verkry word.

V: Is die Ascendant Shard by die pakkie ingesluit genoeg om eksotiese wapenrusting op te gradeer?

A: Nee, die enkele Ascendant Shard is onvoldoende om selfs een stuk Eksotiese wapenrusting volledig op te gradeer. Daarbenewens word vroeë-speletjie-toerusting vinnig vervang, wat die Shard minder waardevol maak vir nuwe spelers.