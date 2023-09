Kan KI kliëntterugvoer oorneem?

Dentsu Creative het "The Artificial Client" ontwikkel, 'n KI-eksperiment wat terugvoer gee oor kreatiewe werk van drie fiktiewe kliëntpersonas. Die eksperiment, hoewel meer speels as ernstig, beklemtoon die potensiële toepassings van KI in die bedryf. Die agentskap stel voor dat KI gebruik kan word om werklike kreatiewe werk te toets en insigte met virtuele klante-personas te ontbloot. Daarbenewens kan KI toegepas word om innemende handelsmerkervarings te ontwerp en kliënte te help om die regte produkte te vind. Dit kan ook gebruik word om komplekse klantvrae te beantwoord.

Die kunsmatige kliënt kombineer verskeie KI-modelle, insluitend InstructBLIP en Microsoft Azure se Viseme API, om vermoëns te bereik wat nie geredelik beskikbaar is met algemeen gebruikte modelle nie. Hierdie vermoë om KI-modelle te toets, op te lei en te kombineer, stel die agentskap in staat om vinnig KI-produkte op skaal te prototipeer en te bou. Volgens Dentsu Creative Amsterdam se hoof van tegnologie, Luke Vink, is die doel van The Artificial Client om die potensiële gebruiksgevalle van KI ten toon te stel en te demonstreer hoe handelsmerke 'n unieke KI-stem kan skep deur relevante, handelsmerk-KI-assistente.

Boris Nihom, mede-uitvoerende hoof van Dentsu Creative Amsterdam, beklemtoon dat hoewel KI 'n waardevolle hulpmiddel kan wees, dit nie die belangrikheid van 'n werklike kliënt-agentskapverhouding kan vervang nie. Die agentskap beskou KI-prototipes as 'n manier om die grense van huidige tegnologie te toets en die kliëntervaring te verbeter.

In die algemeen dien The Artificial Client as 'n vermaaklike demonstrasie van die moontlikhede wat KI in die kreatiewe bedryf bied. Deur die krag van verskillende KI-modelle te benut, kan handelsmerke KI gebruik om hul kreatiewe prosesse te verbeter en verbeterde klantervarings te lewer.

