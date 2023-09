Uitgewer Aniplex het 'n nuwe bordspeletjie-styl speletjie getiteld Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase aangekondig! Saikyou Taishi! vir die Nintendo Switch. Hierdie speletjie word in 2024 vrygestel en is gebaseer op die uiters gewilde anime- en mangareeks Demon Slayer. Op die oomblik sal dit egter net in Japan beskikbaar wees.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! volg die franchise se eerste videospeletjie-aanpassing, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, wat in 2021 bekendgestel is en in 2022 na die Nintendo Switch gekom het. Terwyl besonderhede oor Mezase! Saikyou Taishi! tans beperk is, bied die aankondigingsleepwa en die amptelike Demon Slayer-webwerf 'n blik op wat spelers kan verwag.

In teenstelling met die vorige vegspeletjie-aanpassing, Mezase! Saikyou Taishi! blyk meer gefokus te wees op 'n bordspeletjie-agtige ervaring, wat moontlik inspirasie put uit die gewilde Mario Party-reeks. Alhoewel spesifieke spelmeganika nie geopenbaar is nie, kan aanhangers van Demon Slayer 'n meeslepende en boeiende ervaring verwag soortgelyk aan die goed-ontvangte vegspel.

Alhoewel 'n westerse vrystelling nie bevestig is nie, is daar hoop dat aanhangers buite Japan ook die geleentheid sal kry om Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase te geniet! Saikyou Taishi!. Demon Slayer-entoesiaste kan hul opgewondenheid en afwagting vir die speletjie in die kommentaar deel.

