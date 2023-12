Delta County-lughawe staar dringende administratiewe krisis in die gesig

In 'n kommerwekkende onthulling tydens Dinsdag se Delta County Raad van Kommissarisse vergadering, het die nuut aangestelde bestuurder van Delta County Lughawe, Robert Ranstadler, verklaar dat die lughawe tans worstel met 'n "toestand van administratiewe krisis." Hierdie ongekende situasie het ernstige kommer laat ontstaan ​​oor die lughawe se voldoening aan verskeie regulasies van die Federal Aviation Administration (FAA).

Ranstadler het geen tyd gemors om die direksie toe te spreek nie, en het openlik erken: "Ek is jammer om jou mee te deel dat ek geen positiewe nuus het om te deel nie." Hy het verder uitgebrei oor die talle regulatoriese oortredings wat die lughawe tans in die gesig staar en die behoefte aan onmiddellike optrede beklemtoon. In 'n poging om die toenemende kwessies aan te pak, het Ranstadler 'n beroep op die direksie gedoen om die aanstelling van tydelike personeellede, insluitend 'n klerk, te magtig om broodnodige ondersteuning te verskaf.

Met erkenning van die dringende behoefte om die situasie reg te stel, het Ranstadler beklemtoon dat die lughawe teen die einde van die jaar aan voldoening moet herwin. Hy het egter beklemtoon dat daar “absoluut geen wikkelruimte” of moontlikheid is van sperdatumverlengings wat deur die FAA toegestaan ​​is nie. Versuim om hierdie kritieke tydlyn na te kom, kan ernstige gevolge vir die lughawe tot gevolg hê, insluitend informele verrigtinge, potensiële litigasie, stewige siviele boetes, of, in die ergste geval, die sluiting van die lughawe.

Die erns van die situasie het die lughawe-owerhede laat skarrel om vinnige en doeltreffende oplossings te vind. ’n Gesamentlike poging word vereis om bykomende personeel en hulpbronne toe te wys om die geïdentifiseerde voldoeningskwessies doeltreffend binne die gegewe tydraamwerk aan te spreek en op te los.

Die Delta County-lughawe staar nou 'n opdraande stryd in die gesig om nakoming te verseker en operasionele integriteit te handhaaf. Die uitdagings wat voorlê is aansienlik, maar met 'n omvattende aksieplan en die nodige ondersteuning word gehoop dat die lughawe hierdie administratiewe krisis doeltreffend kan oorkom en sy toekoms as 'n noodsaaklike vervoermiddel in die streek kan beveilig.