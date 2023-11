Maksimeer jou Gmail-berging: Vind en verwyder groot e-posse

Is jy moeg daarvoor om foutboodskappe te ontvang oor jou Gmail-inkassie wat vol is? Moenie bekommerd wees nie! Google bied 'n ruim 15 GB gratis wolkberging aan sy gebruikers, maar wat as jy jou limiet bereik het? Wel, dit is tyd om 'n bietjie spasie op te ruim deur daardie groot e-posse te identifiseer en uit te vee wat niks anders doen as om jou kosbare berging op te tel nie.

Soek en vind

Om te begin, maak jou Gmail-rekening oop en navigeer na die soekbalk. Tik "grootte: 5mb" (of enige spesifieke grootte wat jy verlang) in en druk Enter. Voila! Jou soekresultate sal alle e-posse vertoon wat gelyk is aan of groter as die gespesifiseerde grootte is.

Sorteer en Opruim

Vervolgens is dit tyd om die e-posse volgens grootte te sorteer om die skuldiges van jou stoorprobleme maklik te identifiseer. Klik op die "Sorteer volgens" opsie, gewoonlik voorgestel deur 'n afwaartse pyltjie, geleë aan die regterkant van die soekbalk. Kies "Grootte" in die aftreklys en kyk hoe die grootste e-posse die kollig neem.

Neem afskeid van rommel

Nou kom die bevredigende deel - die verwydering van daardie ruimte-opgaar e-posse. Merk eenvoudig die blokkie langs elke e-pos waarop jy wil sê. As jy alle e-posse op die huidige bladsy wil uitvee, klik op die opsie "Kies alles" wat gerieflik bo-aan geleë is. Sodra jy jou keuses gemaak het, klik op die betroubare "Delete"-knoppie, gesimboliseer deur 'n asblik-ikoon, en kyk hoe jou stoorplek uitbrei.

Bykomende wenke vir optimale berging

Om jou asblik leeg te maak is noodsaaklik om permanent spasie vry te maak. Onthou, die verwydering van e-posse uit jou inkassie sal dit nie outomaties van jou rekening verwyder nie; hulle word eenvoudig na die veiligheid van die Asblik-lêergids geskuif. So, nadat jy daardie ongewenste e-posse uitgevee het, maak seker dat jy hulle permanent verwyder deur die asblik leeg te maak.

Om jou soekervaring verder te verbeter, maak gebruik van Gmail se gevorderde soekoperateurs. Dit laat jou toe om jou soektog te verfyn deur verskillende kriteria soos spesifieke etikette of ongeleesde e-posse te kombineer. Byvoorbeeld, jy kan die soekoperateur "larger:5mb label:inbox is:unread" gebruik om groot, ongeleesde e-posse spesifiek binne jou inkassie te vind.

Laastens, as jy vind dat die verstekgrootte drempel nie heeltemal by jou behoeftes pas nie, voel vry om dit aan te pas. Verander jou soeknavraag om groter of kleiner e-posse in te sluit gebaseer op jou voorkeure.

Onthou, om spasie in Gmail vry te maak, bevoordeel nie net jou inkassie nie; dit raak ook ander Google-dienste wat dieselfde berging deel. Begin dus vandag daardie Gmail-rekening opruim en maak plek vir die belangrike dinge in die lewe!

Algemene vrae

V: Kan ek my Gmail-berging gratis vermeerder as 15 GB?

A: Terwyl Google betaalde planne vir bykomende berging bied, is die gratis kwota van 15 GB vas en kan dit nie verhoog word nie.

V: Sal die uitvee van e-posse van my Gmail-rekening hulle van ander Google-dienste uitvee?

A: Ja, Gmail se berging word met ander Google-dienste gedeel. Deur e-posse uit jou Gmail-rekening uit te vee, sal spasie vir alle Google-dienste beskikbaar wees wat dieselfde berging gebruik.

V: Kan ek geskrapte e-posse uit die Asblik-lêergids herstel?

A: Sodra e-posse permanent uit die Asblik-lêergids uitgevee is, kan dit nie herwin word nie. Maak seker dat jy hulle wil verwyder voordat jy die asblik leegmaak.

V: Is aanhegsels by die bergingslimiet ingesluit?

A: Ja, aanhegsels, sowel as e-posse, foto's, dokumente en WhatsApp-rugsteune, tel alles by jou Gmail-berginglimiet.

V: Is daar 'n manier om groot e-posse outomaties te filter en uit te vee?

A: Gmail bied nie 'n ingeboude kenmerk om groot e-posse outomaties uit te vee nie. U kan egter filters skep om e-posse outomaties te kategoriseer of te etiketteer op grond van grootte, en dit dan handmatig uitvee.