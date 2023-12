Ohio Jagters vier suksesvolle takbokke jagseisoen met meer as 70,000 XNUMX takbokke wat geoes is

Ohio-jagters het hul weeklange witstert-hertgeweerjagseisoen afgesluit met 'n indrukwekkende totaal van meer as 70,000 2023 takbokke wat geoes is. Dit bring die totale aantal takbokke wat tot dusver in 167,732 geneem is, op 71,000 XNUMX te staan, volgens die Ohio Departement van Natuurlike Hulpbronne (ODNR). Alhoewel hierdie getalle effens gedaal het in vergelyking met die vorige jaar se syfers, bly dit binne die driejaargemiddelde van ongeveer XNUMX XNUMX takbokke.

Onder die top tien provinsies wat bygedra het tot vanjaar se suksesvolle jag was Coshocton, Tuscarawas en Ashtabula, met onderskeidelik 2,441 2,260, 2,189 XNUMX en XNUMX XNUMX takbokke wat geneem is. Hierdie provinsies, saam met Muskingum, Knox, Carroll, Guernsey, Washington, Licking en Harrison, het hulself gevestig as uitstekende jagvelde vir Ohio se passievolle jaggemeenskap.

Daar is berig dat 'n verbysterende getal van 389,181 37,543 takbokkepermitte vanjaar uitgereik is, met XNUMX XNUMX van daardie jaglisensies wat deur nie-inwoners gekoop is. Die gewildste jagters buite die staat was afkomstig van Pennsylvania, Michigan, Wes-Virginia, Noord-Carolina en New York.

Die oessamestelling het bestaan ​​uit 36% gewei takbokke (25,044 64) en 45,074% geweilose takbokke (1.9 2022). Die ekonomiese impak van jag in Ohio was beduidend, met jagters wat 'n verbysterende $XNUMX miljard tot die staat se ekonomie bygedra het in XNUMX. Dit is volgens 'n verslag wat deur die Wildlife Management Institute, Responsive Management en Southwick Associates gedoen is.

Die liefde vir jag was duidelik, aangesien daar gevind is dat 5% van Ohio se volwasse bevolking, gelykstaande aan ongeveer 500,000 91 individue, ywerig deelneem aan hierdie ontspanningsaktiwiteit. Van daardie jagters neem 'n indrukwekkende XNUMX% deel aan takbokjag, wat dit die primêre jagaktiwiteit in die staat maak.

As daar vorentoe gekyk word, sal die boogskietseisoen tot 4 Februarie 2024 voortduur, terwyl die muillaaierseisoen van 6 tot 9 Januarie sal plaasvind. 'n Bonusnaweek van hertgeweerjag sal ook op 16-17 Desember gereël word, wat addisionele geleenthede bied vir jagters om aan deel te neem. hul geliefde tydverdryf.

Die ODNR beklemtoon hul verbintenis tot die bewaring en verbetering van Ohio se vis- en wildbronne, sowel as hul habitatte vir die volhoubare gebruik en waardering deur almal. Sulke toewyding verseker dat Ohio se jagtradisies nog jare sal floreer.