Menslike aktiwiteite lei tot drastiese afname in Westelike Barbastelle-vlermuisbevolkings

’n Nuwe studie wat deur kenners van die Universiteit van Exeter en die Bat Conservation Trust (BCT) gedoen is, onthul ’n skokkende afname in Brittanje se westelike barbastelle-vlermuispopulasies oor die afgelope 500 jaar. Die navorsing dui daarop dat hierdie afname begin het toe die bome waarop die vlermuise staatmaak om te slaap, afgekap is vir skeepsbou gedurende die vroeë dae van Brittanje se rykbou.

Met behulp van gevorderde DNS-ontledingstegnieke kon die navorsers die afname van die vlermuisbevolkings opspoor en periodes van verminderde genetiese diversiteit en inteling identifiseer. Dr Orly Razgour, 'n molekulêre ekoloog en bewaringsbioloog by die universiteit, verduidelik: "Ons bevindinge toon dat die afname van die noordelike en suidelike Britse barbastelle-vlermuispopulasies ongeveer 500 jaar gelede begin het, wat saamgeval het met wydverspreide boomkap vir skeepsboudoeleindes. Die verlies aan bosveldbedekking gedurende hierdie tydperk het waarskynlik die afname veroorsaak wat ons waargeneem het, wat tot vandag toe voortduur.”

Die westelike barbastelle-vlermuis is bekend vir sy kenmerkende kenmerke, insluitend groot ore wat in die middel bymekaarkom, 'n afgeplatte gesig met 'n mopsagtige neus en donker syagtige pels met wit punte. Dit is 'n relatief klein spesie, wat tussen 4 cm en 5 cm lank is met 'n vlerkspan van ongeveer 26 cm. Wyfies gee elke jaar geboorte aan 'n enkele kleintjie gedurende die vroeë somer.

Die navorsers het hul studie uitgevoer deur westelike barbastelle-vlermuise in 15 verskillende woude in die VK, Spanje en Portugal te vang en te ondersoek. Hierdie baanbrekende tegniek stel wetenskaplikes in staat om waardevolle insig te verkry in historiese bevolkingstendense en bied 'n kritieke hulpmiddel vir vlermuisbewaringspogings.

Dr Katherine Boughey, die hoof van wetenskap en monitering by BCT, beklemtoon die belangrikheid van hierdie navorsing en sê: “Hierdie tegniek is 'n spelwisselaar vir vlermuisbewaring. Ons het nou bewyse van die historiese agteruitgang van die barbastellevlermuis, maar ons benodig dringend soortgelyke bewyse vir ander vlermuisspesies.” Die BCT stel voor dat Britse vlermuisbevolkings as geheel op historiese laagtepunte kan wees, en verdere navorsing is nodig om die impak van menslike aktiwiteite op vlermuisbevolkings ten volle te verstaan.

Die bevindinge van hierdie studie is gepubliseer in die Journal of Applied Ecology, wat lig werp op die verwoestende gevolge van menslike oordaad en 'n oproep tot aksie bied vir die bewaring van nie net die westelike barbastelle-vlermuis nie, maar ook ander vlermuisspesies.