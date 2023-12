Nuwe Pixel-opdatering bring opwindende kenmerke en foutoplossings

opsomming:

Die nuutste Pixel Feature Drop vir Desember het uiteindelik uitgerol, wat 'n reeks nuwe kenmerke en foutoplossings aan Pixel-toesteleienaars gebring het. Hierdie kwartaallikse opdatering fokus op die verbetering van gebruikerservaring en stabiliteit. Van KI-aangedrewe verbeterings tot verbeterde fotokontroles, die opdatering bied iets nuuts vir almal.

Gunsteling nuwe kenmerke:

Pixel 8 Pro-gebruikers het toegang tot gevorderde KI-vermoëns. Die Recorder-toepassing bevat nou die nuwe Gemini Nano-model, terwyl video's na Google-wolkbedieners gestuur kan word vir KI-gebaseerde verbetering deur Video Boost.

Vir ander Pixel-modelle is Portretlig-kontroles in Foto's verbeter, wat gebruikers in staat stel om ongelooflike portrette sonder moeite vas te lê. Verder is daar 'n nuwe Photo Unblur-funksie wat spesifiek vir troeteldiereienaars ontwerp is. Boonop kan gebruikers nou hul Pixel-toestelle as webkameras gebruik, kwitansies in Google Drive digitaliseer en organiseer, en selfs 'n voorskou van opkomende foto's aan onderwerpe verskaf as hulle 'n Pixel Fold besit.

Verbeterings vir Pixel Watch:

Pixel Watch-eienaars kan ook bly wees, want die mees onlangse opdatering bied opwindende nuwe funksies. Gebruikers kan nou hul Pixel-fone met hul horlosies ontsluit, Moenie Steur Nie en Slaaptydmodus-instellings tussen hul horlosies en fone sinchroniseer en toegang tot Oproepskerm direk vanaf hul pols kry.

Ontdek die kenmerke:

Om 'n omvattende visuele oorsig van die nuwe kenmerke te kry en te kyk of hulle op jou Pixel-toestel beskikbaar is, word 'n nuttige prent verskaf.

So, het jy al begin om hierdie opwindende nuwe kenmerke te verken?