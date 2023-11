Verken die naghemel in Desember 2023: 'n plesier vir sterrekykers

Desember het aangebreek, die einde van nog 'n jaar vol hemelse wonders. Terwyl ons voorberei om die nuwe jaar te omhels, is daar nog 'n paar astronomiese gebeurtenisse om in die naghemel aan te verwonder. Kom ons kyk van nader na wat Desember vir sterrekykers inhou.

1-4 Desember: 'n Hemelse Dans van Sterre

Om die maand af te skop, hou dop vir 'n boeiende hemeldans tussen die Maan en die tweelingsterre Pollux en Regulus. Pollux, die helderder van die twee sterre in die Tweeling-konstellasie, sal op 1 Desember naby die Maan verskyn. Soos die Maan op die suid-suidoos-horison opkom, sal Pollux ongeveer 2 grade na regs wees en dit lyk of dit met die kloksgewys beweeg manier om die Maan. Op 3-4 Desember sal nog 'n briljante ster, Regulus, 'n pragtige verskyning regs van die Maan maak, wat 'n pragtige paring skep.

13-14 Desember: Die skouspelagtige Tweeling-meteoorreën

Een van die mees verwagte meteorietreën van die jaar, die Geminide, sal ons lug pryk. Anders as die meeste meteorietreën wat van komete afkomstig is, word die Geminide geassosieer met 'n asteroïde genaamd 3200 Phaethon. Wetenskaplikes is steeds verbaas oor die aard van hierdie voorwerp en klassifiseer dit as 'n "rotskomeet" of 'n "dooie komeet". Ongeag sy klassifikasie, beloof die Geminid-meteoorreën 'n skitterende vertoning van verskietende sterre. Wanneer dit op 13-14 Desember sy hoogtepunt bereik, onder die ideale toestande van helder lug en minimale ligbesoedeling, kan sterrekykers tot 150 meteore per uur sien.

21 Desember: Omhels die Wintersonstilstand

Op 21 Desember vier ons die wintersonstilstand, die dag wanneer die aarde se Noordpool weg van die son kantel, wat die amptelike begin van astronomiese winter aandui. Hierdie dag, algemeen bekend as die kortste dag van die jaar, bied ons net 9 uur, 26 minute en 13 sekondes daglig. Vanaf hierdie punt sal dagligure egter geleidelik oor die Noordelike Halfrond toeneem tot die somersonstilstand in Junie.

25-26 Desember: Die Volmaan verlig die Kershemel

Terwyl ons onsself in die feesgees verdiep, wag 'n spesiale bederf op 25-26 Desember op ons—'n Kersfees volmaan. Hierdie volmaan, bekend as die Koue Maan, verlig die winternag met sy stralende gloed. Volgens inheemse Amerikaanse stamme en die Old Farmer's Almanac is hierdie Desember volmaan ook bekend as die Sneeumaan, Rypmaan, Winter Maker Maan of Langnagmaan, wat die koue en sneeuweer wat met hierdie tyd van die jaar geassosieer word, weerspieël. So, terwyl jy op Kersvader se aankoms wag, maak seker dat jy 'n oomblik neem en jou verwonder aan die helder skoonheid van die Kersmaan.

Vrae:

1. Wat is die Geminid-meteoorreën?

Die Geminid-meteoorreën is 'n jaarlikse gebeurtenis wat in Desember plaasvind wanneer die aarde deur die puin beweeg wat deur die asteroïde 3200 Phaethon gelaat word.

2. Wat veroorsaak die wintersonstilstand?

Die wintersonstilstand vind plaas wanneer die aarde se noordpool weg van die son af leun, wat die kortste dag en langste nag van die jaar tot gevolg het.

3. Waarom word die volmaan in Desember die Koue Maan genoem?

Die volmaan in Desember word dikwels na verwys as die Koue Maan as gevolg van die koue en sneeuweer wat gedurende hierdie tyd van die jaar ervaar word. Dit is ook bekend onder ander name soos die Snow Moon, Frost Moon, Winter Maker Moon, of Long Night Moon.