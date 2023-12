New York State Department of Environmental Conservation spreek die gebruik van hommeltuie in jag aan

Die New York State Department of Environmental Conservation (DEC) het onlangs sy standpunt oor die gebruik van onbemande vliegtuie (UAV's) of hommeltuie in jag verduidelik. Terwyl daar navrae was oor die gebruik van hommeltuie om te help met die herstel van jagtergeoesde takbokke of beer, beklemtoon die DEC dat grondnasporing en -herwinning integrale dele van die jag is en nie die gebruik van hommeltuie moet behels nie.

Volgens die DEC word hommeltuie deur die Federal Aviation Administration (FAA) as vliegtuie geklassifiseer, en die gebruik daarvan om jagters te help word verbied deur wette in die staat New York. Hierdie beperking is van toepassing op beide stokperdjie- en ontspannings hommeltuigvlieëniers, sowel as kommersiële hommeltuigvlieëniers wat onder FAA-regulasies werk.

Dit is belangrik om daarop te let dat die verwarring spruit uit die feit dat dieselfde wetsartikel wat die gebruik van vliegtuie verbied ook die gebruik van honde om te help met die jag van takbokke of beer verbied. Die DEC is egter gemagtig om die gebruik van spoorsnyhonde met leibande te reguleer en te lisensieer spesifiek vir die herwinning van takbokke en beer. Ongelukkig is daar geen soortgelyke voorsiening vir die gebruik van hommeltuie nie, en daarom kan die DEC nie die gebruik daarvan reguleer of lisensieer nie.

Vir jagters wat hulp nodig het om dooie of gewonde takbokke of beer op te spoor, beveel die DOK aan om vrywillige, gelisensieerde hondehanteerders te kontak. Daar is verskeie organisasies beskikbaar om hierdie diens te verskaf, insluitend Deer Search, Inc. vir sentrale en oostelike New York, Deer Search FLC, Inc. vir die Finger Lakes-streek, en Deer Search van WNY, Inc. vir Wes-New York.

Ten slotte, die DEC se standpunt oor die gebruik van hommeltuie in jag is duidelik – dit word nie toegelaat nie. Grondopsporing en -herwinning is noodsaaklike vaardighede vir jagters, en die gebruik van hommeltuie in hierdie aktiwiteite word deur New York se staatswette verbied. Jagters wat hulp nodig het, moet staatmaak op gelisensieerde hondehanteerders wat met leibande spoor om te help met die herstel van takbokke of beer.