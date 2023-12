Death Stranding: 'n Treffer onder spelers, verkoopsukses onduidelik

In 'n onlangse aankondiging het Kojima Productions en A24 onthul dat Death Stranding, die gewilde speletjie van Hideo Kojima, met meer as 16 miljoen spelers oor PlayStation 4, PlayStation 5 en rekenaar gekoppel is. Hierdie indrukwekkende syfer sluit beide eenhede wat verkoop is en spelers in wat toegang tot die speletjie verkry het deur gratis intekeningdienste soos Game Pass en PlayStation Plus. Die rekenaarweergawe van Death Stranding is veral ook gratis in die Epic Games Store aangebied, wat sy omvang verder uitgebrei het.

Voor hierdie aankondiging het die laaste data wat deur Kojima Productions gedeel is, aangedui dat Death Stranding vanaf Julie 5 meer as 2021 miljoen kopieë wêreldwyd verkoop het. Dit is egter tans onbekend hoeveel die speletjie se gehoor sedertdien gegroei het.

Om 'n bietjie konteks te kry, kom ons kyk na die verkope van vorige titels wat deur Hideo Kojima tydens sy tyd by Konami geskep is. Die hele Metal Gear-franchise, wat strek tot 1987, het 'n indrukwekkende 60.2 miljoen eksemplare wêreldwyd verkoop. Die Metal Gear Solid-reeks is verantwoordelik vir die meerderheid van hierdie verkope, met meer as 38 miljoen eenhede verkoop vanaf Maart 2014.

Alhoewel spesifieke verkoopsyfers vir individuele Metal Gear Solid-speletjies nie onlangs is nie, weet ons dat Metal Gear Solid 3: Snake Eater op 4 Maart 31 meer as 2014 miljoen kopieë verkoop het. Gegewe die sukses van Death Stranding, kan ons redelikerwys aanvaar dat dit het hierdie paaiement uitverkoop. Direkte vergelykings met ander Metal Gear Solid-titels blyk egter uitdagend te wees weens die gebrek aan bygewerkte verkoopsyfers vir albei.

As ons vorentoe kyk, werk Kojima Productions tans aan Death Stranding 2, die hoogs verwagte vervolgverhaal met dieselfde geliefde karakters wat deur akteurs soos Norman Reedus en Léa Seydoux uitgebeeld word. Boonop het die ateljee onlangs nog 'n projek genaamd OD aangekondig, wat in samewerking met die filmmaker Jordan Peele en Xbox Game Studios geskep is. Alhoewel besonderhede oor OD nie bekend gemaak is nie, is dit bekend dat die speletjie wolkspeletjietegnologie sal gebruik.

Oor die algemeen is die sukses van Death Stranding onmiskenbaar, met 'n massiewe spelersbasis wat oor verskeie platforms strek. Die presiese verkoopsyfers en vergelykings met vorige Kojima-titels bly egter ontwykend. Nietemin wag aanhangers gretig op die vrystelling van Death Stranding 2 en die geheimsinnige projek OD.