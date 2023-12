Nuwe Death Stranding-filmaanpassing onthul indrukwekkende aantal spelers

In 'n verrassende wending van gebeure is 'n regstreekse filmverwerking van die bekroonde videospeletjie Death Stranding tans in die werke. Aangesien aanhangers gretig die vrystelling van hierdie aanpassing verwag, het nuwe inligting na vore gekom oor die aantal spelers wat die speletjie ervaar het sedert die oorspronklike bekendstelling op die PS4.

Onlangs het Kojima Productions en A24 'n vennootskap aangekondig, en in 'n persverklaring is dit onthul dat Death Stranding met 'n verstommende aantal "meer as 16 miljoen Porters" op verskeie platforms verbind het, insluitend die PlayStation 4, PlayStation 5 en PC. Hierdie ongelooflike figuur sluit beide eenhede in wat verkoop word en spelers wat die speletjie deur middel van intekeningdienste soos Game Pass en PlayStation Plus probeer het.

Dit is opmerklik dat die rekenaarweergawe van Death Stranding ook gratis beskikbaar gestel is op die Epic Games Store gedurende spesifieke tydperke, wat talle gebruikers in staat stel om 'n kopie te eis. Dit het ongetwyfeld bygedra tot die indrukwekkende spelertelling, aangesien die spel 'n breër gehoor bereik het.

Dit bly egter uitdagend om die sukses van Death Stranding direk te vergelyk met vorige titels wat Hideo Kojima geskep het tydens sy tyd by Konami, aangesien vars data oor verkoopsyfers skaars is. Sedert sy vrystelling in November 2019, is Death Stranding die eerste speletjie wat deur Kojima Productions vervaardig is ná Kojima se vertrek uit Konami.

Alhoewel spesifieke verkoopsyfers vir Death Stranding nie bekend gemaak is as die 5 miljoen eksemplare wat wêreldwyd in 2021 aangekondig is nie, kan aanvaar word dat dit die verkope van Metal Gear Solid 3 oortref het, gegewe sy breër omvang en gewildheid.

As ons na die Metal Gear-franchise as 'n geheel kyk, het dit 'n merkwaardige totaal van 60.2 miljoen kopieë wat wêreldwyd verkoop is sedert sy ontstaan ​​in 1987 opgehoop. Die Metal Gear Solid-reeks, veral, het aansienlik tot hierdie syfer bygedra, met meer as 38 miljoen eenhede wat verkoop is vanaf Maart 2014.

Terwyl die speletjiegemeenskap gretig wag op die vrystelling van Death Stranding 2, die direkte opvolger met geliefde karakters wat deur akteurs soos Norman Reedus en Léa Seydoux uitgebeeld word, gaan Kojima Productions voort om gehore te boei met hul kreatiwiteit. Die ateljee het ook onlangs hul samewerking met die filmmaker Jordan Peele en Xbox Game Studios aangekondig aan 'n geheimsinnige projek getiteld OD. Alhoewel besonderhede onbekend bly, is dit bevestig dat dit wolkspeletjietegnologie sal gebruik, wat aanhangers gretig laat om meer te leer.

Ten slotte, die aantal spelers vir Death Stranding is onteenseglik indrukwekkend, en dit is bestem om 'n selfs meer prominente franchise te word met sy komende filmverwerking en opvolgverhale.