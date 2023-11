Samsung Galaxy Watch 6 Classic en Galaxy Book3 Pro-skootrekenaar: nuutste aanbiedings en afslag

Samsung-aanhangers is bly, want daar is 'n paar opwindende aanbiedings op die nuwe Samsung Galaxy Watch 6 Classic en die 2023-model van die Galaxy Book3 Pro-skootrekenaar. Of jy nou 'n stylvolle slimhorlosie of 'n kragtige skootrekenaar soek, hierdie aanbiedinge is die moeite werd om te oorweeg.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic-aanbiedings:

Best Buy bied tans die Samsung Galaxy Watch 6 Classic aan vir slegs $349.99 gestuur in die 43mm-grootte en $379.99 gestuur vir die 47mm-modelle. Hierdie splinternuwe vrystellings verkoop gewoonlik onderskeidelik $400 en $430, so jy sal 'n stewige $50 spaar. Hierdie aanbiedings is ook 'n nuwe lae prys van alle tye by Amazon. Die Galaxy Watch 6 Classic het 'n vlekvrye staal bou, wat dit 'n meer tradisionele horlosie-atmosfeer gee, terwyl dit steeds al die intelligente kenmerke van 'n moderne slimhorlosie bied.

Samsung Galaxy Book3 Pro-skootrekenaaraanbieding:

As jy 'n kragtige skootrekenaar nodig het, verkoop Amazon tans die 2023-model 16-duim Samsung Galaxy Book3 Pro vir $1,149.99 300 gestuur. Dit is 'n aansienlike afslag van $1,450 op die gewone prys van $3, wat dit die laagste prys maak wat beskikbaar is. Die pro-variant van die Galaxy Book16 Pro bied 'n langer batterylewe, 'n pragtige 10:1080 AMOLED WQXGA+-skerm en 'n hoë-resolusie 120p-webkamera. Met 'n 16Hz 10:5 AMOLED-skerm, 'n Intel Core i1340-16P-verwerker, 512 GB RAM en XNUMX GB interne berging, is hierdie skootrekenaar perfek vir beide werk en vermaak.

Samsung Galaxy Tab S9/+ Promosies:

Verder is daar opwindende aanbiedinge op die nuwe Samsung Galaxy Tab S9/+ Android-tablette. Amazon is tans besig met 'n promosie wat tot $75 in Amazon-krediete insluit. Byvoorbeeld, jy kan die 11-duim Galaxy Tab S9 met 128 GB berging vir $757.26 gestuur kry, saam met 'n Amazon-krediet van $50. Net so kom die 12.4-duim Galaxy Tab S9+, beskikbaar in 256GB en 512GB-konfigurasies, met 'n Amazon-krediet van $75. Hierdie tablette bied hoëprestasiekenmerke en is 'n uitstekende keuse vir produktiwiteit en multimediatake.

Vrae:

– Kan ek die Samsung Galaxy Watch 6 Classic met 'n iPhone gebruik? Ja, die horlosie is versoenbaar met beide Android- en iOS-toestelle.

– Kom die Samsung Galaxy Book3 Pro-skootrekenaar met 'n raakskerm? Ja, dit het 'n raakskermskerm.

– Is die Samsung Galaxy Tab S9/+-tablette versoenbaar met 'n stylus? Ja, hulle is versoenbaar met die S Pen-stylus.

Hierdie aanbiedings is tydsbeperk, dus maak seker dat jy daarvan gebruik maak voordat dit verval. Of jy nou op soek is na 'n nuwe slimhorlosie, 'n kragtige skootrekenaar of 'n hoëprestasie-tablet, Samsung het jou gedek met hierdie wonderlike aanbiedings.

Bronne: Best Buy, Amazon.