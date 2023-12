Titel: Jersey City betaal skikkings in diskriminasieregsgedinge

Opsomming: Jersey City het skikkings bereik in verskeie diskriminasie-regsgedinge, insluitend 'n geval waar 'n dowe man 'n gebaretaaltolk geweier is vir sy hofverhoor oor 'n parkeerkaartjie. Die stad sal die man $175,000 240,000 betaal om die federale regsgeding op te los. Boonop sal drie ander stadswerknemers skikkings van altesaam $XNUMX XNUMX ontvang. Die skikkings beklemtoon die behoefte aan gelyke toegang en regverdige behandeling vir individue met gestremdhede in die regstelsel.

Jersey City het onlangs ingestem om $175,000 XNUMX te betaal aan Ryan Cuevas, 'n dowe man wat 'n federale regsgeding aanhangig gemaak het nadat die munisipale hof versuim het om 'n gebaretaaltolk vir sy parkeerkaartjieverhoor te verskaf. Cuevas is aangehaal omdat hy sy motor in 'n busbaan parkeer het, maar moes die kaartjie oplos om sy bestuurslisensie, wat vir 'n afsonderlike oortreding opgeskort is, weer in te stel.

Ten spyte van die versoek van 'n tolk, is Cuevas geweier en sy saak is herhaaldelik uitgestel weens die onbeskikbaarheid van tolke in die hof. Dit was eers in Augustus 2020 dat Cuevas onskuldig bevind is, nadat hy aansienlike vertragings en uitdagings in die gesig gestaar het weens die gebrek aan verblyf.

Die skikking beklemtoon die belangrikheid daarvan om gelyke toegang tot geregtigheid vir individue met gestremdhede te bied. Diskriminasie teen Cuevas was duidelik, soos gestel deur regter Susan Wigenton wat die stad se potensiële moedswillige en moedswillige verontagsaming van die handhawing van 'n diskriminerende beleid vir meer as 16 jaar beklemtoon het.

Jersey City het nog nie uitgeklaar of enige veranderinge aan sy munisipale hofbeleid oor tolkbeskikbaarheid aangebring is nie. Die belangrikheid van hierdie skikking en ander onlangse regsgedinge moet egter die stad aanspoor om sy praktyke te herevalueer en te verseker dat alle individue, ongeag hul vermoëns, effektief aan hofverrigtinge kan deelneem.

Benewens Cuevas se skikking, het die stadsraad skikkings goedgekeur vir drie ander diskriminasie-regsgedinge waarby stadswerknemers betrokke is. Synea Hicks, Joseph Drayton en Donna Garvin sal onderskeidelik $95,000, $85,000 en $60,000 skikkings ontvang. Hierdie gevalle beklemtoon die belangrikheid daarvan om werkplekdiskriminasie aan te spreek en 'n meer inklusiewe en regverdige werksomgewing te bevorder.

Oor die algemeen dien hierdie nedersettings as 'n herinnering aan Jersey City en ander munisipaliteite dat gelyke toegang tot geregtigheid en regverdigheid in die werkplek fundamentele regte is wat vir alle burgers gehandhaaf moet word.