Nuwe besonderhede onthul: Final Fantasy 7 Rebirth stel opwindende spelkenmerke en -karakters bekend

Square Enix het onlangs 'n oorvloed nuwe spelbesonderhede en gepaardgaande beelde van Final Fantasy 7 Rebirth gedeel, sowel as 'n lokprent wat deur Red XIII vertel is wat die gebeure van die eerste episode van die trilogie opsom. Hierdie samevatting sal ingesluit word in die speletjie se hoofkieslys vir spelers wat 'n opknapping op Final Fantasy 7 Remake nodig het. Met elke nuwe opdatering kom aanhangers nader aan die hoogs verwagte vrystelling op 29 Februarie 2024.

Onder die opwindende kenmerke wat deur die ateljee bevestig is, is die terugkeer van die aktiewe en klassieke gevegsmodusse. Spelers sal weer die opsie hê om te kies tussen vinnige aksie of 'n meer strategiese en doelbewuste benadering. Boonop sal 'n nuwe moeilikheidsmodus genaamd Dynamic bekendgestel word. Hierdie modus laat spelers toe om afskeid te neem van tradisionele gelykstelling deur die moeilikheidsgraad van vyande aan te pas volgens die speler se vermoëns, wat die spel meer uitdagend maak of makliker oorwinnings moontlik maak.

Square Enix het ook besonderhede oor nuwe streke en karakters in Rebirth onthul. Een van hierdie streke is die Mythril-myn, wat eens 'n welvarende myn was wat die wildernis met Junon verbind het. Dit het egter in onbruik geraak nadat die Shinra Corporation 'n voortreflike mineraal ontwikkel het, en die myn met monsters besmet geraak het.

Nuwe karakters is ook bekendgestel. Broden, die eienaar van Kalm se herberg, hou vyandigheid teenoor Shinra en bied aan om Cloud en sy vriende te help om hul korporatiewe vyande te ontsnap. Priscilla, 'n vrolike jong meisie wat naby Junon woon, het 'n diep kommer oor die veiligheid van die dolfyn wat sy oplei, aangesien die nabygeleë mako-reaktor die omliggende waters besoedel het. Billy, die kleinseun van Bill en eienaar van die chocobo-plaas, het sy ouers op 'n jong ouderdom verloor en bied aan om Cloud en sy metgeselle die basiese beginsels van chocobo-vang te leer in ruil daarvoor om sy suster se winkel te besoek. Uiteindelik bestuur Chloe, Billy se hartlike suster, 'n winkel op die plaas waar sy handwerkmateriaal en ander nuuskierighede verkoop.

Benewens die nuwe karakters, het Square Enix uitgebrei oor die Synergy-vermoëns wat in Rebirth beskikbaar sal wees. Hierdie kenmerk laat twee karakters toe om kragtige gesamentlike aanvalle uit te voer, met verskillende vermoëns wat ontsluit word namate die spelers hul groep gelykop verhoog. Voorbeelde van hierdie Synergy-vermoëns sluit in Cloud wat Tifa in 'n vyand loods vir 'n tandemaanval genaamd Relentless Rush, en Barret wat Red XIII teen hoë spoed slinger om Overfang uit te voer.

Verder het Square Enix nuwe besonderhede onthul oor die spelmeganika van Red XIII, wat vir die eerste keer 'n speelbare karakter word. Rooi XIII se vermoëns draai om vinnige fisieke en langafstand-magiese aanvalle, soos die Starfust Ray. Sy unieke vaardigheid, Vengeance Mode, stel hom in staat om die krag van vyandelike aanvalle teen hulle te draai.

Soos die vrystellingsdatum nader kom, kan aanhangers nog meer opwindende opdaterings en verrassings van Final Fantasy 7 Rebirth verwag. Met die toevoeging van 'n nuwe Zack-gefokusde storielyn en die potensiële insluiting van Sephiroth se terugblik uit Final Fantasy 7 Ever Crisis, beloof die speletjie om 'n opwindende ervaring vir beide veteraanspelers en nuwelinge te wees.

