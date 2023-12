DC-polisie stel innoverende program bekend om toenemende motorkapings en diefstal te bekamp

In reaksie op die kommerwekkende toename in motorkapings en diefstal in die Distrik van Columbia, is die Metropolitaanse Polisiedepartement (MPD) besig om 'n baanbreker-inisiatief te implementeer wat daarop gemik is om inwoners te bemagtig om hul voertuie te beskerm. Die tweede fase van die loodsprogram, wat op Dinsdag 5 Desember van stapel gestuur sal word, sal gratis digitale opsporingsetikette aan kwalifiserende bestuurders verskaf, wat hulle in staat stel om hul gesteelde voertuie meer effektief op te spoor en terug te kry.

MPD-amptenare sal die nuutste Apple AirTags en Tile-spoorsnyers versprei tydens interaktiewe geleenthede wat vir 5 Desember en 6 Desember geskeduleer is. Die aanvanklike fase, wat vroeg in November ingestel is, het 'n positiewe reaksie van inwoners ontvang, wat die potensiaal van die opsporingsetikette in erken het. om hul voertuie teen misdadigers te beskerm. Deur die spoorsnyers in hul voertuie te plaas, kan bestuurders die kanse aansienlik verhoog om hul gesteelde eiendom terug te kry.

Die implementering van opsporingsetikette is 'n deurslaggewende stap om die stygende misdaadsyfer te bekamp en oortreders aanspreeklik te hou. Die vermoë om gesteelde voertuie op te spoor en terug te kry, verminder nie net die finansiële las op slagoffers nie, maar versterk ook wetstoepassingspogings om motorkaping en diefstal in die stad hok te slaan.

Tydens die verspreidingsgeleenthede sal MPD se toegewyde gemeenskapsuitreikbeamptes byderhand wees om die opsporingsetikette in voertuie te installeer en hulp te verleen met die opstel van die gepaardgaande mobiele toepassing. Inwoners wat in Polisiediensgebiede (PSA) 107 en 507 woon, kom in aanmerking om hierdie geleenthede by te woon en die gratis spoorsnyers te ontvang.

Verspreiding sal by RFK-stadion Lot 3 op 1900 East Capitolstraat, Noordoos, plaasvind. Die geleenthede sal voortduur totdat voorraad hou, en spoorsnyers sal op 'n eerste-kom-eerste-bedien-grondslag aangebied word. MPD moedig kwalifiserende inwoners aan om voordeel te trek uit hierdie innoverende program om hul voertuie proaktief te beveilig en by te dra tot die algehele veiligheid en sekuriteit van die gemeenskap.