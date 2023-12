Dallas Stars sal Nashville Predators in die Central Division Showdown die stryd aansê

Opsomming: Die Dallas Stars sal teen die Nashville Predators die stryd aansê in wat beloof om 'n opwindende Central Division-botsing te wees. Ná 'n opwindende oortydsege teen die Vancouver Canucks, is die Stars vasbeslote om hul wenreeks te handhaaf. Met albei spanne wat met indrukwekkende rekords spog, is hierdie speletjie beslis 'n toets van vaardigheid en strategie.

Die Predators het 'n algehele rekord van 19-14 en 'n 5-3-0-rekord in Sentrale Afdeling-wedstryde. Hulle was stewig verdedigend en het net 101 doele toegelaat terwyl hulle 104 aangeteken het. Intussen was die Stars oorheersend met 'n rekord van 19-8-4 en 'n 5-1-1-rekord teen hul teenstanders in die Sentrale Afdeling. Die sleutel vir die Stars sal wees om gedissiplineerd te bly en strafskoppe te vermy, want hulle het sukses behaal met 'n 8-2-1 rekord wanneer hulle minder strafskoppe as hul teenstanders toegedien het.

Sleutelspelers om dop te hou sluit in Filip Forsberg en Phillip Tomasino vir die Predators. Forsberg was 'n uitstekende puntemaker met 16 doele en 22 doele, terwyl Tomasino in die afgelope 10 wedstryde met drie doele en twee assists bygedra het. Aan die Stars se kant was Joe Pavelski die voorloper met 13 doele en 17 bystande, ondersteun deur Miro Heiskanen se drie doele en sewe assists in die laaste 10 wedstryde.

Albei spanne was onlangs in goeie vorm, met die Predators wat agt van hul laaste tien wedstryde gewen het en die Stars nie ver agter nie met ses oorwinnings in hul laaste tien. Die Predators het gemiddeld drie doele per wedstryd aangeteken en is verdedigend gedissiplineerd, wat slegs 2.4 doele teen toegelaat het. Die Stars, aan die ander kant, was sterk op die aanval, met gemiddeld 3.9 doele per wedstryd, maar was effens meer vatbaar op verdediging, wat 3.7 doele teen toegelaat het.

Beserings is nie 'n groot bekommernis vir enige van die spanne nie, aangesien daar geen spelers gelys is as uit vir die wedstryd nie. Dit behoort 'n regverdige en mededingende wedstryd tussen twee sentrale afdeling kragstasies te verseker.

Terwyl die puck vir die eerste keer hierdie seisoen tussen die Dallas Stars en die Nashville Predators val, kan aanhangers 'n intense stryd tussen twee spanne verwag wat hul oorheersing in die afdeling wil laat geld.

[EINDE VAN ARTIKEL]