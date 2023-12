Daddy Yankee tree uit Reggaeton om godsdienstige roeping na te streef

By

In 'n verrassende wending het Daddy Yankee, die bekende reggaeton-kunstenaar, sy uittrede uit die musiekbedryf aangekondig om op sy godsdienstige geloof te fokus. Die aankondiging het gekom tydens sy afskeidstoer, La Meta (The Goal), wat Sondagaand in Puerto Rico afgesluit het.

Tydens 'n emosionele toespraak na sy opwindende uitvoering van sy wêreldtreffer "Gasolina," het Daddy Yankee sy besluit met die gehoor gedeel. Hy het uitgespreek dat ten spyte van sy geweldige sukses en wêreldwye lof, hy 'n gevoel van leegheid gevoel het wat nie deur sy prestasies gevul kon word nie.

Met trane wat oor sy gesig stroom, het die rapper bely dat hy vertroosting en doel in sy nuutgevonde geloof gevind het. Hy het ’n Bybelvers in Spaans aangehaal en gesê: “Wat baat dit vir ’n man om die hele wêreld te wen, maar tog sy siel in te boet?”

Met die erkenning van die impak van sy besluit, het die 46-jarige kunstenaar onthul dat hy sy reis sal voortsit as Ramón Ayala, sy geboortenaam. Hy het belowe om sy musikale talente, sosiale platforms en invloed ten goede te gebruik en dit aan die diens van sy geloof toe te wy.

Die aankondiging het aanhangers beide verras en ondersteunend op sosiale media gelaat. Baie het bewondering uitgespreek vir pappa Yankee se moed om sy roeping te volg, terwyl ander hom geprys het vir sy openhartigheid om sy godsdienstige transformasie te deel.

Terwyl Daddy Yankee se aftrede 'n belangrike oomblik in sy loopbaan is, is hy nie die eerste reggaeton-kunstenaar wat so 'n keuse gemaak het nie. Voorheen het kunstenaars soos Farruko, Héctor "El Father" en Voltio ook van hul musiekloopbaan weggestap om hul Christelike oortuigings na te streef.

Soos die reggaeton-industrie voortgaan om te ontwikkel, dui Daddy Yankee se aftrede op 'n verskuiwing in die prioriteite en reise van sy kunstenaars. Die impak van sy besluit moet nog gesien word, maar sy toewyding aan sy geloof is duidelik wanneer hy 'n nuwe hoofstuk as Ramón Ayala aanpak.