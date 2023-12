Studie onthul siklone se verrassende rol in mikroplastiekvervoer

Daar is nou gevind dat siklone, bekend vir hul verwoestende impak op land, 'n onverwagse rol speel in die wêreldwye vervoer van mikroplastiek. Onlangse navorsing wat deur 'n span van Dalhousie Universiteit en die Nasionale Oseanografiese en Atmosferiese Administrasie (NOAA) gedoen is, het die vermoë van siklone ontbloot om skadelike mikroplastiekfragmente oor groot afstande te dra en te versprei.

Die studie, wat uitgevoer is tydens die orkaan Larry se deurtog oor Kanada se Newfoundland in September 2021, behels die versameling van atmosferiese uitvalmonsters. Merkwaardig genoeg is mikroplastiek gevind in elke lugmonster wat tydens die storm en in die daaropvolgende dae versamel is. Die hoogste konsentrasie mikroplastiek is tydens die storm se hoogtepunt ontdek.

Verdere ontleding van hierdie mikroplastiek, gekombineer met modelleringsimulasies, het aan die lig gebring dat dit afkomstig is van die Atlantiese vullisplek waardeur die sikloon voorheen gegaan het. Hierdie ontdekking demonstreer dat siklone die vermoë het om mikroplastiek vinniger as seestrome te vervoer en dit na afgeleë gebiede te versprei wat nie gereeld aan mikroplastiekbesoedeling blootgestel word nie.

Terwyl die gevare van mikroplastiek al hoe meer erken word, word hul atmosferiese reis en impak op verskeie omgewingskompartemente steeds nie ten volle verstaan ​​nie. Mikroplastiek kan organismes se liggame binnedring deur inname en inaseming, wat risiko's vir beide mense en wild inhou. Boonop kan die teenwoordigheid van mikroplastiek in verskillende omgewingsgebiede die oseaan se vermoë om koolstof te sekwestreer belemmer, wat die gevolge van klimaatsverandering vererger.

Die navorsers agter hierdie studie poog om publieke bewustheid te verhoog en beleidmakers te versoek om die aanvaarding van volhoubare alternatiewe vir plastiek te prioritiseer. Hulle beklemtoon ook die belangrikheid van die ontwikkeling van nuwe tegnologieë om die vrystelling van mikroplastiek in die omgewing te voorkom. Aangesien atmosferiese mikroplastieknavorsing nog in sy vroeë stadiums is, dra hierdie nuwe bevindinge waardevolle insigte by oor die gedrag en impak van mikroplastiek in verskillende ekosisteme.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Communications Earth and Environment, beklemtoon die dringende behoefte om die wêreldwye kwessie van mikroplastiekbesoedeling en die verreikende gevolge daarvan aan te spreek.