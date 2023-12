Cyberpunk 2077 Update 2.1 stel emosionele verwysings, nuwe kenmerke bekend

In 'n verrassende wending bring die jongste opdatering vir Cyberpunk 2077, getiteld Update 2.1, nie net nuwe kenmerke na vore nie, maar ook opregte verwysings wat aan die hartsnare van aanhangers ruk. CD Projekt Red, die ateljee agter die speletjie, het 'n verwoestende kopknik vir die gewilde anime-reeks "Cyberpunk: Edgerunners" ingesluit, wat spelers beide laat lag en huil.

Een van die opwindendste toevoegings tot die speletjie is die insluiting van romantiese kuiermaats. Die hoofwerk wat met hierdie ontmoetings geassosieer word, is gepas genoem "I Really Want to Stay At Your House", wat 'n direkte verwysing is na die emosionele liedjie deur Rosa Walton en Hallie Coggins. Hierdie liedjie is sedert sy vrystelling in die spel, maar het aansienlike gewildheid verwerf ná die sukses van "Cyberpunk: Edgerunners" in September 2022.

Die insluiting van die liedjie en sy verband met emosionele oomblikke in die anime-reeks het 'n snaar by spelers getref. Aanhangers op Reddit het gemengde emosies uitgespreek, met een gebruiker, ZawanShin87, wat erken het dat hulle nie die romantiese danstonele ten volle kon geniet nie, want hulle het albei gelag en gehuil. 'n Ander gebruiker, IGR777, het genoem hoe die naam van die sending neerdrukkende herinneringe teruggebring het. Lord9witdafye het humoristies hul voorneme verklaar om saam met Panam, 'n karakter in die speletjie, te vlug, wat die impak van hierdie emosionele verwysings aandui.

Die opdatering kom egter ook met verskeie opwindende toevoegings buiten die romantiese ontmoetings. Opdatering 2.1 stel 'n hoogs gevraagde metrostelsel, nuwe motorfietsmeganika bekend, en sluit selfs die berugte hartseer Keanu Reeves-meme in. CD Projekt Red het die volledige pleisternotas uiteengesit voor die vrystelling, wat saamgeval het met die bekendstelling van die Ultimate Edition van Cyberpunk 2077 op 5 Desember.

Hierdie opdatering is 'n belangrike mylpaal vir die speletjie, aangesien dit die laaste groot opdatering in die moeilike geskiedenis van Cyberpunk 2077 is. CD Projekt Red, na 'n morsige bekendstelling, het daarin geslaag om die liefde en ondersteuning van sy aanhangers terug te wen, duidelik deur hul waardering vir die noukeurig vervaardigde verwysings en die insluiting van langversoekte kenmerke.

Ten slotte, Cyberpunk 2077 Update 2.1 verbeter nie net spel met nuwe kenmerke nie, maar vang ook die emosies van spelers vas deur opregte verwysings na 'n geliefde anime-reeks. CD Projekt Red gaan voort om aan die begeertes van sy aanhangerbasis te voldoen, wen hul ondersteuning terug en baan die weg vir 'n beter toekoms vir Cyberpunk 2077.