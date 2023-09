Kuberaanval op MGM-oorde veroorsaak ontwrigting vir klante

Kliënte van MGM Resorts het probleme ondervind met slotmasjiene en aanlyn kamerbesprekingstelsels ná 'n kuberaanval op die gewilde casino- en hotelreus. Terwyl sekere stelsels gesluit is as gevolg van die kuberveiligheidskwessie, het MGM Resorts gesê dat sy fasiliteite operasioneel bly. Kliënte het verskeie probleme aangemeld, soos wanfunksionele digitale sleutels wat daartoe gelei het dat hulle die verkeerde kamers betree het. Sommige individue het na sosiale media gekla oor gekanselleerde besprekings, die onvermoë om in te meld, kaartbetalings te maak of by hul MGM-rekeninge aan te meld.

In reaksie op die voorval het MGM Resorts ’n ondersoek begin met die hulp van eksterne kuberveiligheidskenners. Hulle het ook wetstoepassing in kennis gestel en onmiddellik opgetree om hul stelsels en data te beskerm deur sekere stelsels af te sluit. Die maatskappy se ondersoek duur tans voort om die aard en omvang van die kuberaanval te bepaal. Ten spyte van die aanval bly die oorde se eet-, vermaak- en speelgeriewe in werking, en gaste kan steeds toegang tot hul hotelkamers kry met hulp van die ontvangstoonbank.

Die maatskappy se hoofwebwerf is egter tans nie beskikbaar nie, wat kliënte herlei om hulle via telefoon- of derdeparty-webwerwe te kontak. MGM Resorts besit 'n verskeidenheid hotelle en casino's regoor die Verenigde State, insluitend bekende plekke in Las Vegas. Dit is die tweede kuberveiligheidsvoorval vir die maatskappy, met 'n vorige oortreding wat in 2019 plaasgevind het toe kuberkrakers meer as 10 miljoen kliënterekords gesteel het. Dit is tans onseker of soortgelyke data in die huidige kuberaanval gekompromitteer is.

Bronne: BBC News

Definisies: Kuberaanval – 'n poging om ongemagtigde toegang tot rekenaarstelsels of netwerke te verkry, tipies met die doel om data te ontwrig of te steel.