CVS Apteek stel baanbrekende vergoedingsmodel bekend om deursigtigheid in dwelmpryse te verhoog

In 'n baanbrekende stap wat daarop gemik is om die farmaseutiese industrie te revolusioneer, het CVS Apteek die bekendstelling van sy nuwe vergoedingsmodel, CVS CostVantage, aangekondig. Hierdie innoverende benadering poog om die manier waarop apteke vergoed word vir voorskrifte te herstel en 'n groter vlak van deursigtigheid in medisynepryse te bied.

Onder die CVS CostVantage-model sal die Rhode Island-gebaseerde apteekketting medisynekoste en verwante terugbetalings herdefinieer in samewerking met gekontrakteerde apteekvoordeelbestuurders en -betalers. Die proses sal 'n deursigtige formule behels wat die werklike koste van die geneesmiddel in ag neem, 'n vasgestelde opmaak en 'n fooi wat die waarde van apteekdienste weerspieël. Die uiteindelike doel is om te verseker dat medisynepryse die bedrag wat apteke self vir die medikasie betaal, akkuraat weerspieël.

Volgens CVS sal hierdie nuwe model nie net groter deursigtigheid in die prysstelsel bring nie, maar dit ook vereenvoudig en dit meer verbruikersvriendelik maak. Hoofapteekbeampte, Prem Shah, het die belangrikheid van hierdie fundamentele stap beklemtoon om die langdurige kwessie van duidelikheid oor pryse vir verbruikers aan te spreek.

Alhoewel die volle impak van hierdie terugbetalingsmodel dalk nie onmiddellik deur verbruikers gevoel word nie, kan diegene wat kontantapteekafslagkaarte gebruik die vroegste effekte binne die eerste helfte van die nuwe jaar ervaar. CVS verseker egter dat die implementering van die CostVantage-model besparings vir verbruikers sal bespoedig.

Hierdie stap deur CVS Apteek strook met 'n groeiende neiging in die bedryf na groter deursigtigheid en billike pryse. Maatskappye soos Mark Cuban se Cost Plus Drug het byvoorbeeld ook hul verbintenis beklemtoon om volledige deursigtigheid oor medisynekoste te verskaf om te verseker dat pasiënte billike pryse ontvang.

Deur CVS CostVantage bekend te stel, beoog CVS Apteek om die manier waarop medisyne geprys en vergoed word te herdefinieer, om die farmaseutiese industrie te revolusioneer en 'n nuwe standaard van deursigtigheid en regverdigheid daar te stel. Hierdie monumentale stap in die rigting van die bemagtiging van verbruikers en die verbetering van die duidelikheid van dwelmpryse sal ingesluit word in kontrakte met apteek-voordeelbestuurders vanaf 2025.