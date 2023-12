Critter Barn brei uit om opvoedkundige geleenthede vir studente te verbeter

Critter Barn, geleë in Zeeland, Michigan, gaan voort om landbou-onderrig te prioritiseer deur in 'n nuwe skuurfasiliteit te belê. Die organisasie is baanbreker op die $1.2 miljoen-gewelskuur en sien daarna uit om sy aanbod uit te brei en kleiner diere te akkommodeer.

Met 'n verbintenis tot die bevordering van praktiese leerervarings, sal die gebou van 6,200 XNUMX vierkante voet aangewys word om kuikens, eendjies, hasies, die Kitty Corral en vier gespesialiseerde klaskamers te huisves. Hierdie uitbreiding is 'n voorbeeld van Critter Barn se toewyding aan hul missie om jong geeste oor plaasdiere en landbou op te voed.

Hierdie ontwikkeling kom veral na Critter Barn se verskuiwing van 'n eiendom van drie hektaar na hul huidige ligging van 27 hektaar. Die skuif het voorsiening gemaak vir groter persele, wat die organisasie in staat gestel het om sy bereik te verbreed en sy aanbiedinge te verbeter.

Critter Barn, wat in 1984 gestig is, het aanvanklik daarop gemik om laerskoolkinders aan plaasdiere bekend te stel. Oor die jare het die organisasie ontwikkel tot 'n landbou-opvoedkundige spilpunt, wat waardevolle hulpbronne en programmering vir plaaslike skole en universiteite verskaf. Deur in hierdie nuwe skuur te belê, poog Critter Barn om hul opvoedkundige doelwitte verder te ondersteun en dien as 'n baken vir studente wat gretig is om die wêreld van landbou te verken.

Hierdie uitbreidingsprojek demonstreer 'n verbintenis om uiteenlopende ervarings vir studente en gemeenskapslede te bied. Deur toegang tot 'n verskeidenheid diere en opvoedkundige omgewings te bied, beoog Critter Barn om nuuskierigheid, 'n liefde vir diere en 'n dieper begrip van die belangrikheid van landbou in ons daaglikse lewens te kweek.

Critter Barn se nuwe skuur dien as 'n bewys van hul onwrikbare toewyding aan onderwys en om te verseker dat toekomstige geslagte die kennis en waardering vir die landboubedryf het. Met hierdie nuwe fasiliteit is hulle gereed om voort te gaan om 'n positiewe impak op studente en die breër gemeenskap te maak.