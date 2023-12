Die Oekraïne het 'n gewaagde oornag-aanval op die Russies-beheerde Krim uitgevoer, wat sleutelinfrastruktuur met 'n vloot hommeltuie gerig het, volgens Rusland se ministerie van verdediging. In 'n verklaring het die ministerie onthul dat 41 Oekraïense onbemande lugvoertuie (UAV's) deur Russiese lugverdediging oor die Krim-skiereiland en die See van Azof afgeskiet is. Terwyl die presiese liggings nie gespesifiseer is nie, het bronne berig dat twee Oekraïense hommeltuie naby 'n oliedepot in die oostelike Krim-dorp Feodosia geval het.

Hierdie onlangse aanval is die grootste hommeltuigaanval op Russies-beheerde gebied in maande, wat 'n eskalasie in vyandelikhede tussen Oekraïne en Rusland voorstel. Ten spyte van hul gereelde fokus op die geannekseerde skiereiland en Rusland se grensstreke, is Oekraïnse hommeltuig-aanvalle gewoonlik nie in sulke beduidende getalle uitgevoer nie.

Interessant genoeg, terwyl die Oekraïne dikwels daarvan weerhou om openbare verantwoordelikheid vir sulke aanvalle te aanvaar, het die Kremlin Oekraïne voorheen daarvan beskuldig dat hy 42 hommeltuie in oornag-aanvalle op 25 Augustus geloods het. Die Oekraïense weermag het egter geweier om kommentaar te lewer oor die onlangse voorval.

In reaksie op die klopjag het Rusland die Kertsj-brug, ook bekend as die Krim-brug, wat die Krim met die vasteland van Rusland verbind, gesluit. Die brug was 'n herhalende teiken van Oekraïense hommeltuigaanvalle, insluitend aanvalle met vlootdrones.

Hierdie jongste aanval het gekom toe die Oekraïne se gewapende magte aangekondig het dat die Kremlin oornag Irannes-ontwerpte Shahed kamikaze UAV's vanaf twee terreine gelanseer het. Die Oekraïne het 10 van die 17 aanvallende hommeltuie wat deur Rusland gelanseer is, suksesvol afgeskiet. Boonop het Rusland ses S-300 lugafweer-geleide missiele oor die oostelike Donetsk- en suidelike Cherson-streke van die Oekraïne afgevuur.

Oekraïense amptenare en Westerse kenners het voorspel dat Rusland sy missiel- en hommeltuigaanvalveldtog gedurende die herfs- en winterseisoene sou verskerp. Trouens, in September alleen is 500 Shahed hommeltuie wat deur Rusland gelanseer is, aangeteken, wat die vorige jaar se syfers oortref het.

Namate spanning tussen Oekraïne en Rusland aanhou toeneem, is dit van kardinale belang vir beide kante om gemeenskaplike grond te vind en diplomatieke oplossings te ondersoek. Die situasie vereis 'n verbintenis om konvensionele wysheid uit te daag en verbindings te soek om verdere eskalasie van konflik te vermy.