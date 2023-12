Devolver Digital and Free Lives kondig krieket deur die eeue aan vir Switch en PC

Devolver Digital en Free Lives het kragte saamgesnoer om die opwindende fisika-gebaseerde simulasiespeletjie Cricket Through the Ages vroeg in 2024 na die Nintendo Switch- en PC-platforms te bring. Krieket Through the Ages, wat oorspronklik vir Apple Arcade op 19 September 2019 vrygestel is, bied spelers 'n grillerige en histories akkurate reis deur die evolusie van krieket.

In Krieket deur die eeue kan spelers kolwe swaai en balle gooi terwyl hulle die verweefde geskiedenis van die mensdom en krieket verken. Meer as 'n duisend jaar gelede, toe die mensdom op die randjie van uitwissing was, het die krieketspel na vore gekom as 'n reddende genade teen die magtige diere van die land. Nou kan spelers hierdie ryk geskiedenis eerstehands ervaar, hetsy solo of saam met 'n vriend.

Die speletjie beskik oor 'n eenvoudige een-knoppie/aanraakbeheerskema, wat dit toeganklik maak vir spelers van alle vaardigheidsvlakke. Met ondersteuning vir Game Center en versoenbare spelbeheerders kan spelers Krieket deur die eeue in verskeie spelmodusse geniet en selfs vriende uitdaag vir vriendskaplike wedstryde.

Devolver Digital is bekend vir die publisering van unieke en innoverende speletjies, terwyl Free Lives 'n rekord het van die ontwikkeling van eienaardige en boeiende titels. Die samewerking tussen hierdie twee talentvolle spanne beloof om 'n onvergeetlike krieketervaring aan aanhangers van die sport en simulasiespelentoesiaste te lewer.

Bly ingeskakel vir meer opdaterings oor Cricket Through the Ages, aangesien Devolver Digital en Free Lives aanhou werk om die speletjie te verbeter vir sy komende vrystelling op die Nintendo Switch en PC vroeg in 2024.