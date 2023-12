Voormalige besigheid in Huntington slaan vlam, wek kommer

In 'n onlangse voorval het 'n voormalige besigheid naby die middestad van Huntington aan die brand geslaan, wat gelei het tot kommer oor die veiligheid daarvan en die behoefte aan noodsloop. Die gebou, geleë by die kruising van 4de Laan en 3de Straat, was reeds voor die brand geoormerk vir sloping, volgens Huntington se brandweerhoof, Greg Fuller.

Met vorige gevalle van brande en 'n aansienlike gedeelte van die dak wat vermis is, het die gebou 'n rede tot kommer geword. Toe brandbestryders net voor 10:30 by die toneel aankom, was vlamme reeds vanaf die veelverdieping baksteenstruktuur sigbaar. Chief Fuller skryf die vinnige verspreiding van vuur toe aan die afwesigheid van die dak, wat vinnige ventilasie moontlik gemaak het.

Ooggetuies het berig dat hulle "ontploffings" tydens die voorval gehoor het, wat volgens Chief Fuller bespiegel is deur hoogs vlambare metaal wat in die gebou teenwoordig was. Weens die gevaarlike toestand van die struktuur is 'n gedetailleerde ondersoek na die oorsaak van die brand egter tans nie moontlik nie. Die gebou word as onveilig beskou en niemand word toegelaat om in te gaan nie.

Alhoewel 'n datum vir die sloping nog bepaal moet word, is die dringende behoefte daaraan deur hierdie voorval beklemtoon. Die voormalige besigheid het 'n geskiedenis van brande, insluitend 'n massiewe een in 2017. Die plaaslike owerhede, insluitend die Huntington-brandweer, Huntington-polisiedepartement en Cabell County Emergency Medical Services, was almal teenwoordig op die toneel om op die noodgeval te reageer.

Gelukkig is geen beserings as gevolg van die brand aangemeld nie. Inwoners word aangeraai om op hoogte te bly van die situasie deur die WSAZ-toepassing. Met die veiligheidsrisiko's wat die beskadigde gebou inhou, is dit van kardinale belang om die bekommernisse vinnig aan te spreek en die welstand van die gemeenskap as geheel te verseker.