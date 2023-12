Brand breek uit by York Creek-woonstelle in Comstock Park

Opsomming: Brandweerspanne bestry tans 'n brand by York Creek-woonstelle in Comstock Park, naby Grand Rapids. Die oorsaak van die brand is nog onbekend, en daar is geen berigte van beserings nie. Die brand het gelei tot die vernietiging van 'n motorhuisgebou met 20 stalletjies en skade aan verskeie voertuie en persoonlike eiendom. Ontruimings is as 'n voorsorgmaatreël uitgevoer, maar daar is geen skade of kommer vir die wooneenhede nie. Ontheemde inwoners kry skuiling by die Alpine Township Brandweerstasie 1 en die York Creek-kantoorgebou.

’n Brand het Saterdagoggend by York Creek-woonstelle uitgebreek en paniek en chaos onder inwoners veroorsaak. Brandbestryders van Alpine Township het na die toneel gehaas nadat hulle omstreeks 10:58 berigte van die brand ontvang het. Die brand het ontstaan ​​in 'n woonstelgebou in die 3900-blok van Yorklandrylaan in Comstock Park.

Gelukkig is geen beserings tot dusver aangemeld nie, volgens luitenant Brian Stalsonburg. Die oorsaak van die brand bly egter 'n raaisel en word tans ondersoek.

Ongelukkig is een van die motorhuisgeboue in die woonstelkompleks heeltemal deur die brand verwoes, en dit word as 'n totale verlies beskou. Craig Clark, die woordvoerder van York Creek Apartments, het onthul dat vier voertuie en sommige persoonlike eiendom items ook beskadig is.

Die brand is in hierdie stadium meestal geblus, maar daar is steeds 'n paar kragdrade wat afgebreek is in die area, ook in die gebou wat aan die brand geslaan het. Brandbestryders wag vir bevestiging van Consumers Energy dat die gebou ontkrag is voordat hulle die oorblywende brandpunte kan aanspreek.

Daar is nog nie vasgestel of die kraglyne deur sterk winde of weerlig omgestamp is nie, volgens Clark. As 'n voorsorgmaatreël is 36 woonsteleenhede ontruim, hoewel daar geen brand, skade of kommer vir die wooneenhede self is nie. Ontheemde inwoners word by die Alpine Township Brandweerstasie 1 en die York Creek-kantoorgebou geakkommodeer.

Die Rooi Kruis het 'n skuiling by die brandweerstasie opgerig vir diegene wat verplaas is. Boonop is tydelike skuilingopsies by die York Creek-kantoorgebou beskikbaar, en busse vanaf The Rapid word op die komplekse eiendom geparkeer vir inwoners om tydelike skuiling te soek.

Die Kent County Sheriff's Office is ook teenwoordig op die toneel en help met verkeersbeheer in die area.-