Verken twee dekades van vooruitgang op die Internasionale Ruimtestasie

Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) vier vandag 'n belangrike mylpaal aangesien dit 25 jaar oud word. Sedert sy ontstaan ​​in 1998, was die ISS aan die voorpunt van ruimteverkenning, wat talle wetenskaplike vooruitgang bevorder en 'n platform vir internasionale samewerking bied.

Een van die primêre areas van navorsing oor die ISS is ruimtebiologie. Die unieke mikroswaartekrag-omgewing van die stasie stel wetenskaplikes in staat om die uitwerking van gewigloosheid op verskeie biologiese prosesse te bestudeer. In 'n onlangse studie het vier ruimtevaarders oogskanderings ondergaan as deel van biomediese navorsing. Die skanderings is op afstand gedoen, met dokters op die grond wat die proses gemonitor het deur kommunikasietoerusting wat deur die bemanning opgestel is.

Intussen het ruimtevaarders aan boord van die ISS deelgeneem aan opleidingsoefeninge wat verband hou met ruimtetuigbedrywighede. Bevelvoerder Andreas Mogensen het saam met sy mede-bemanningslede die losmaak- en landingsprosedures van die SpaceX Dragon Endurance-ruimtetuig geoefen deur die bemanning se aanboordrekenaars te gebruik. Die bemanning het ook mediese voorraadstelle van die ruimtetuig ontvang en dit voorberei vir berging.

Ruimteplantkunde en stamselnavorsing was ook belangrike fokusareas. Ruimtevaarder Loral O'Hara het 'n ruimteplantkundestudie gedoen om STEM-onderwys onder stamlede te bevorder. Hierdie studie het behels dat sade vir etlike maande aan mikroswaartekrag blootgestel is, gevolg deur dit te vergelyk met dieselfde sade wat op Aarde oorgebly het. Satoshi Furukawa, aan die ander kant, het 'n studie gedoen oor hoe selle swaartekrag aanvoel deur monsters onder 'n mikroskoop in die Kibo-laboratoriummodule waar te neem.

In die Roscosmos-segment van die ISS het ruimtevaarder Oleg Kononenko kontrole op die Nauka-wetenskapmodule se verskeie stelsels uitgevoer. Nog 'n bemanningslid, Nikolai Chub, het sy hartaktiwiteit gemonitor en lugkanale in die modules skoongemaak. Konstantin Borisov het 'n sensor-verpakte pet gedra terwyl hy futuristiese planetêre en robotiese loodstegnieke op 'n rekenaar beoefen het.

Oor die afgelope 25 jaar het die ISS gedien as 'n middelpunt vir globale wetenskaplike samewerking. Met ruimtevaarders uit 21 lande en besoekers uit 108 lande en gebiede, het die stasie meer as 3,000 XNUMX navorsings- en opvoedkundige ondersoeke gefasiliteer. Hierdie gedeelde poging het nie net ons begrip van ruimte bevorder nie, maar het ook nasies bymekaar gebring in die strewe na kennis.

Vir meer opdaterings oor stasieaktiwiteite, kan jy die ruimtestasie-blog, @space_station en @ISS_Research op Twitter, en die ISS Facebook- en ISS Instagram-rekeninge volg. Daarbenewens kan jy inteken op NASA se weeklikse opdaterings om op hoogte te bly van die jongste ontwikkelings in ruimteverkenning.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die Internasionale Ruimtestasie (ISS)?

Die Internasionale Ruimtestasie is 'n bewoonbare ruimtestasie wat in 'n lae Aarde-baan geleë is. Dit dien as 'n laboratorium vir wetenskaplike navorsing en internasionale samewerking tussen verskeie nasies.

2. Wat is die primêre fokus van navorsing oor die ISS?

Die ISS doen navorsing in verskeie velde, insluitend ruimtebiologie, fisika, chemie, sterrekunde en menslike gesondheid. Hierdie studies het ten doel om ons begrip van ruimte te bevorder en by te dra tot wetenskaplike vooruitgang.

3. Hoe lank is die ISS in werking?

Die ISS is in 1998 gelanseer, met die eerste module, Zarya, wat van die Baikonur-kosmodrome in Kazakstan opgelig is. Dit word sedert November 2000 voortdurend beset.

4. Wat is mikroswaartekrag, en hoekom is dit betekenisvol vir navorsing?

Mikroswaartekrag verwys na die toestand waarin gravitasiekragte grootliks verminder word, soos in die ruimte. Dit stel wetenskaplikes in staat om te bestudeer hoe verskeie fisiese en biologiese prosesse optree sonder die inmenging van die aarde se swaartekrag, wat lei tot unieke insigte en ontdekkings.

5. Hoe het die ISS bygedra tot internasionale samewerking?

Die ISS het ruimtevaarders en navorsers van verskillende lande bymekaar gebring, wat samewerking en spanwerk bevorder het. Dit het gesamentlike wetenskaplike ondersoeke gefasiliteer en gedien as 'n platform vir die deel van kennis en hulpbronne tussen nasies.