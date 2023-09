Ruimtevaarder Frank Rubio stel rekord op vir aaneenlopende dae in die ruimte

Ruimtevaarder Frank Rubio het NASA se enkele ruimtevlugrekord gebreek deur 356 aaneenlopende dae in die ruimte deur te bring. Rubio, saam met sy mede-bemanningslede bevelvoerder Sergey Prokopyev en vlugingenieurs Dmitri Petelin, is al meer as 'n jaar deel van die ekspedisie 69-bemanning aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS).

Rubio se rekord-sending is gevier deur ruimtevaarder Mark Vande Hei, wat voorheen die rekord van 355 aaneenlopende dae in die ruimte gehou het. Vande Hei het Rubio gelukgewens tydens 'n vooraf opgeneemde ruimte-tot-grond-gesprek op 5 September.

Die huidige Expedition 69-bemanning bestaan ​​uit twee afsonderlike groepe, waarvan een al byna 'n jaar op die ruimtestasie is. Die ander groep, insluitend Rubio, is sedert 27 Augustus aan boord. Aan die einde van die maand sal die bemanningslede wat die langste diens doen, vertrek, wat die einde van hul rekordverblyf in die ruimte beteken.

Intussen berei drie nuwe bemanningslede voor om by die ISS aan te sluit. NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara, saam met Roscosmos-ruimtevaarders Oleg Kononenko en Nikolai Chub, sal vanaf die Baikonur-kosmodrome in Kazakstan op 'n Sojoes MS-24-bemanningskip lanseer. Hulle is geskeduleer om net meer as drie uur na bekendstelling by die Rassvet-module van die ISS aan te dok.

Die nuwe bemanning sal gevorderde ruimtenavorsing doen tydens hul ses maande lange sending. Dit sluit mikroswaartekrag-wetenskaplike eksperimente in wat sal bydra tot ons begrip van lewensomstandighede in die ruimte en tot voordeel van mense beide op Aarde en in die ruimte.

Benewens die deurlopende aktiwiteite op die ISS, kan ruimte-entoesiaste op hoogte bly deur die ruimtestasie-blog, @space_station en @ISS_Research op sosiale media-platforms te volg. Weeklikse video-hoogtepunte kan ook op die NASA-video-opdateringbladsy gevind word.

