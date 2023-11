Nuwe artikel: E-handelsreuse gebruik kredietopsies om feestelike verkope 'n hupstoot te gee

In 'n strategiese stap om verkope gedurende die feesseisoen te bevorder, het die e-handelsreus Amazon gekapitaliseer op kredietgekoppelde aankope, wat gelei het tot 'n oplewing van feesverkope. Kliënte het baat gevind by meer as Rs 600 crore in kaartafslag wat deur banke op die aanlynmark aangebied is, met 'n noemenswaardige 25 persent van alle aankope wat deur gelykstaande maandelikse paaiemente (EMI's) gedoen is.

Kishore Thota, die direkteur van inkopie-ervarings by Amazon, het die toenemende beskikbaarheid van kredietopsies vir verbruikers beklemtoon, soos dié wat deur banke, nie-bank finansiële maatskappye (NBFC's) en betaal-later-dienste verskaf word. Deur hierdie weë uit te brei om toegang tot krediet te verkry, is kliënte bemagtig om meer beduidende en premium aankope te doen.

Die impak van hierdie strategie was nie beperk tot metrostede nie; selfs Vlak 2 en verder het 'n toename in die vraag na handelsmerkitems gesien, veral in mode, skoonheid en elektronika. Thota het beklemtoon dat premiumisering nie net tot elektronika beperk is nie, maar ook sigbaar is in kategorieë soos kruideniersware. Verbruikers het 'n gewilligheid getoon om van basiese produkte na premium alternatiewe op te gradeer wanneer hulle met 'n groter keuse aangebied is.

Alhoewel kredietopsies nie beperk was tot duur items nie, was dit voordelig vir kliënte wat ook produkte met 'n matige prys oorweeg. Thota het verduidelik dat hierdie verlengde kredietfasiliteit gebruik kan word op voldoende groot mandjies van produkte wat aan spesifieke kwalifiserende kriteria voldoen het.

Amazon se pogings om feestelike verkope te bevorder, was vrugbaar, met kliënte van 99.7 persent van die land se PIN-kodes wat aan die maandlange vieringe deelgeneem het. Opvallend is dat 80 persent van die koper uit Vlak 2- en 3-dorpe gekom het, met stede soos Jalandhar, Kolhapur, Midnapore en Visakhapatnam wat aktief tot die oplewing bygedra het.

Die feesseisoen was ook getuie van 'n groter vraag na kategorieë soos juweliersware, premium slimhorlosies en luukse skoonheidsprodukte. Amazon Prime-lede, hoofsaaklik van vlak 2- en 3-stede, het 'n beduidende rol gespeel om hierdie toename in aanvraag te dryf.

Soos e-handelsplatforms voortgaan om te ontwikkel, kom die gebruik van kredietopsies as 'n wenstrategie na vore, wat kliënte in staat stel om hul aspirasies te vervul en hul begrotings vir premium-aankope uit te brei. Met die toenemende beskikbaarheid van kredietopsies sal hierdie neiging waarskynlik voortduur, wat beide verbruikers en e-handelreuse bevoordeel.

vrae

1. Kan klante kredietopsies gebruik vir aankope anders as duur items?

Ja, Amazon se uitgebreide kredietfasiliteit stel kliënte in staat om kredietopsies te gebruik, nie net vir duur items nie, maar ook vir voldoende groot mandjies produkte wat aan kwalifiserende kriteria voldoen.

2. Is premie-aankope beperk tot metrostede?

Nee, die neiging van premiumisering strek verder as metrostede en word ook in Vlak 2- en 3-dorpe waargeneem. Kliënte in verskeie streke toon 'n groeiende neiging tot handelsmerk- en premiumprodukte.

3. Hoe het Amazon Prime-lede bygedra tot die oplewing in feestelike verkope?

Gedurende die feesseisoen het meer as 65 persent van Amazon Prime-lede, wat grootliks in Vlak 2- en 3-stede woonagtig is, aktief aan inkopies deelgeneem en sodoende bygedra tot die toename in verkope.