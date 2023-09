Crash Team Rumble Seisoen 2: Nuwe kaarte, modus, held en strydpas

Crash Team Rumble Seisoen 2 het aangebreek met opwindende nuwe toevoegings tot die speletjie. Spelers kan nuwe kaarte, 'n nuwe modus, 'n nuwe held en 'n splinternuwe gevegspas verwag. Die jongste opdatering bring 'n vars weergawe van die speletjie, wat nuwe maniere bied om te speel en eindelose pret vir Crash-aanhangers.

Een van die belangrikste hoogtepunte van Seisoen 2 is die bekendstelling van Party Mode. Hierdie 4-speler koöperasie remix bied 'n breek van mededingende wedstryde en laat spelers toe om te ontspan. Dit bestaan ​​uit 5 afsonderlike mini-speletjie-rondtes, elk met sy eie uitdagings. Spanwerk is van kardinale belang aangesien spelers moet saamwerk om take uit te voer en horlosies te versamel om hul oorblywende tyd te vermeerder. Om elke Party Mode Wave te bemeester, kan selfs 'n geheime Boss Wave ontsluit, wat die vaardighede van Crash-veterane op die ultieme toets stel.

Die Party Mode-rondtes bevat verskillende soorte spel. In Speed ​​Run jaag spelers deur spoedblokkies terwyl hulle gevare soos buffers en nitrokratte vermy. Wat is Cookin? vereis dat spelers spesifieke bestanddele versamel en dit by 'n pot voeg wat om die kaart reis. Get Lit daag spelers uit om 'n kers te gebruik om lanterns wat rondom 'n toring gestrooi is aan te steek voordat die tyd opraak. In Dig It soek spelers na begrawe bene en sit dit weer in die middel bymekaar om 'n volle skelet te ontbloot. Uiteindelik gee Balloon Bounce, wat later in Seisoen 2 vrygestel word, spelers opdrag om oor ballonne te spring om punte aan te teken.

Boonop stel Seisoen 2 'n nuwe held genaamd Ripto bekend. Hierdie karakter, afkomstig van die Spyro-heelal, swaai 'n septer en besit dodelike en kragtige towerspreuke. Ripto se vermoëns sluit in om vuurballe te loods, weerlig op te roep en tsoenami-golwe te skep. Bekwame spelers kan hierdie vermoëns kombineer om verwoestende kombinasies te ontketen. Ripto sal later in die seisoen beskikbaar wees.

Om die nuwe spelkenmerke aan te vul, bied Seisoen 2 twee nuwe kaarte: Waste Deep en Jazz Junction. Waste Deep neem spelers na gevaarlike riole gevul met Cortex se eksperimente, terwyl Jazz Junction 'n lewendige nagkaart met 'n jazzy atmosfeer is. Elke kaart bied sy eie unieke uitdagings en verrassings.

Laastens, Seisoen 2 kom met 'n 100-vlak Battle Pass, wat spelers die kans bied om nuwe velle, skoonheidsmiddels, musiek en meer te ontsluit. Die Battle Pass kan verkry word deur die Crash Team Rumble Deluxe Edition of afsonderlik gekoop word.

Crash Team Rumble Seisoen 2 is nou regstreeks en bring 'n magdom opwindende inhoud na die speletjie. Of jy nou 'n aanhanger van intense kompetisie of samewerkende spel is, hierdie opdatering het iets vir elke Crash-entoesias. Moenie uitmis op die aksie nie!

Bronne:

– [Bron 1: Oorspronklike artikel]

– [Bron 2: Dobbeltendens]