Twee broers verower die lug vir 'n waardige doel

Sean O'Kane (25) en sy broer Eoghan (24) het onlangs 'n opwindende valskermspring-avontuur aangepak om fondse in te samel vir Marie Curie, 'n liefdadigheidsorganisasie wat onskatbare ondersteuning aan hul oorlede ma, Martina, gebied het.

Die O'Kane-broers, albei afkomstig van County Derry, het besluit om die 20ste herdenking van hul ma se afsterwe te herdenk deur deel te neem aan 'n adrenalien-aangejaagde valskermspring. Hulle pogings was niks minder nie as merkwaardig, want hulle het daarin geslaag om 'n indrukwekkende bedrag van byna £9,000 XNUMX vir Marie Curie in te samel.

Nadat hulle hul ma aan kanker verloor het toe hulle net jong kinders was, was Sean en Eoghan diep geraak deur die sorg en bystand wat Marie Curie tydens Martina se laaste dae verskaf het. Geïnspireer deur haar geheue, het Sean, 'n aktuaris, saam met sy broer Eoghan, 'n elektrisiën wat onlangs saam met sy meisie na Sydney verhuis het, die fondsinsameling valskermspring gereël.

Die waaghalsige sprong na die onbekende was 'n opwindende ervaring vir die broers. Sean het entoesiasties oor die adrenalienstormloop gepraat en gesê: "Dit was 'n wonderlike gegons om die valskermspring te doen en regtig opwindend, want dit was iets wat ons nog nie voorheen gedoen het nie." Die emosionele gewig van hul missie is nie op hulle verloor nie, met Sean wat uitgespreek het: "Dit was ook baie emosioneel vir ons net voor en nadat ons gespring het, net om aan Mamma te dink terwyl ons dit in haar geheue gedoen het."

Vir die O'Kane-gesin hou Martina se 20ste herdenking spesiale betekenis in, aangesien dit saamval met die verwagting om hul eerste kleinkind te verwelkom. Die naderende aankoms dien as 'n treffende herinnering aan die mylpale wat hul oorlede ma gemis het, wat die fondsinsamelingspoging vir Marie Curie des te meer betekenisvol maak.

Die broers se tante, Sandra Kelly, het met trots oor hul buitengewone onderneming nagedink en opgemerk: “Toe Sean en Eoghan vir my sê hulle doen die valskermspring, het ek gedink dit was 'n baie moedige ding om te doen. Martina sou die trotste ma in die wêreld van al vier haar kinders wees, nou 20 jaar later.”

FAQ

Wat is Marie Curie?

Marie Curie is 'n liefdadigheidsorganisasie wat sorg en ondersteuning bied aan individue met terminale siektes en hul gesinne.

Hoe het die O'Kane-broers fondse vir Marie Curie ingesamel?

Sean en Eoghan het 'n opwindende valskermspring-geleentheid gereël om geld vir die liefdadigheidsorganisasie in te samel.

Waarom het die O'Kane-broers valskermspring as 'n fondsinsamelingsaktiwiteit gekies?

Die broers wou die 20ste herdenking van hul ma se afsterwe op 'n onvergeetlike, adrenalien-gevulde manier herdenk terwyl hulle fondse insamel vir die liefdadigheidsorganisasie wat haar ondersteun het.

Hoeveel geld het die O'Kane-broers ingesamel?

Hulle het daarin geslaag om byna £9,000 XNUMX vir Marie Curie in te samel deur hul valskermspring-fondsinsameling.

Wat is die betekenis van Martina se herdenking vir die gesin?

Die herdenking hou spesiale betekenis in terwyl die gesin voorberei om hul eerste kleinkind te verwelkom, 'n vreugdevolle gebeurtenis wat hul oorlede ma sou gekoester het.

Hoe anders het die gesin Marie Curie in die verlede ondersteun?

Die O'Kane-gesin het voorheen meer as £70,000 7,000 ingesamel deur middel van 'n galadans ter viering van die eerste herdenking van Martina se afsterwe en 'n bykomende £10 XNUMX ingesamel om die XNUMXde herdenking te herdenk.

Bron: mariecurie.org.uk