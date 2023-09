Hernude teleurstelling aangesien Dunnes-winkels geen opdatering gee oor die heropeningsdatum vir Ferrybank-winkelsentrum nie

Hlr Ger Frisby het sy teleurstelling uitgespreek oor die gebrek aan kommunikasie van Dunnes Stores oor 'n heropeningsdatum vir Ferrybank Winkelsentrum. Direkteur van dienste by Kilkenny County Council, Denis Malone, het bevestig dat hy aan Dunnes Stores geskryf het, maar geen antwoord ontvang het nie.

Cllr Frisby het gesê dat die heropening van Ferrybank Winkelsentrum 'n deurslaggewende stuk van die legkaart vir die plaaslike gemeenskap is. Ten spyte van die afwagting en die raad se pogings om met Dunnes Stores in gesprek te tree, was daar egter geen reaksie nie.

Denis Malone het verduidelik dat Dunnes Stores 'n private maatskappy is en dus nie verplig is om met die plaaslike owerheid in gesprek te tree nie. Hy sal nietemin weer probeer om hulle te kontak.

Ferrybank Winkelsentrum, geleë op die grens van Kilkenny en Waterford, is meestal vakant sedert sy voltooiing in 2008. Onlangs is Dunnes Stores as die koper van die kompleks bevestig. Ten spyte van uitgebreide remediëringswerk wat op die perseel gedoen word, moet 'n openingsdatum egter nog bekend gemaak word.

Gebiedsingenieur Stan Cullen het raadsamptenare ingelig dat verskeie verbeterings aangebring is, soos die herkonfigurasie van die ingang om toeganklikheid te verbeter, asook inspeksies van brand- en sekuriteitsalarms.

Die gebrek aan kommunikasie van Dunnes Stores is teleurstellend vir beide die raad en die plaaslike gemeenskap wat gretig wag op die heropening van Ferrybank Winkelsentrum. Ten spyte daarvan dat die maatskappy binne sy regte is om nie met die plaaslike owerheid te skakel nie, sal dit voordelig wees vir alle betrokke partye om oop kommunikasielyne te hê.

