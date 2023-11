By

Cotic Bikes, 'n bekende vervaardiger van hoëgehalte-fietse, het die bekendstelling van hul nuutste 7de generasie Cotic BFe aangekondig, wat 'n bittersoet geleentheid vir fietsry-entoesiaste is. Alhoewel die nuwe model rede vir feesviering is, beteken dit ook die einde van 'n era, aangesien dit die laaste groep 27.5-duim-wiele-hardtails sal wees wat deur die maatskappy vervaardig word.

Die Cotic BFe, bekend vir sy rumoerige en veelsydige aard, is ontwerp om enigiets van BMX-baanrondtes tot die steilste afdraandelyne te hanteer. Of jy nou presiese manoeuvreerbaarheid op pompspore soek of uitdagende enkelspoorroetes aanpak, die BFe akkommodeer verskeie vurkgroottes wat wissel van 120 mm tot 160 mm. Sy staalraamkonstruksie verbeter sy rampokkeragtige werkverrigting verder.

Vir hierdie laaste lopie van die BFe het Cotic aansienlike opdaterings aan sy geometrie aangebring, wat gelei het tot 'n onderste onderbeugel, steiler sitplekhoek en bykomende base. Hierdie verbeterings dra by tot beter draaie, makliker klim en verhoogde veelsydigheid, wat dit 'n ideale keuse maak vir beide mededingende wedrenne en avontuurlike bivvy-ritte.

Die BFe se estetika het ook 'n opknapping gekry, met die bekendstelling van Army Green en Gunmetal-kleuropsies. Terwyl die Reynolds 853 onderbuis 'n konstante kenmerk bly, wat buitengewone sterkte bied waar dit die nodigste is, spog die res van die raam met Cotic se Fe Heat Treated cromo-buise.

Alhoewel om afskeid te neem van die 27.5″-wiel-hardtails 'n gevoel van nostalgie kan wek, kyk Cotic Bikes vorentoe na die toekoms. Die maatskappy het onlangs vir Esme Ward, hul jongste ambassadeur nóg op die ouderdom van 11, verwelkom. Esme, 'n talentvolle BMX-renjaer, sal ook die vreugde van bergfietsry saam met haar gesin verken. Cotic hoop dat sy vertroosting en genot sal vind in bergfietsry as 'n ontspanningsaktiwiteit, weg van die druk van wedrenne.

Soos Cotic Bikes vorentoe beweeg, moedig hulle entoesiaste aan om met hul handelsmerk verbind te bly en hul webwerf te besoek om meer oor die BFe te wete te kom. Boonop nooi die maatskappy volgelinge om by die avonture van Esme en hul Women Of Steel-ambassadeurs op sosiale media aan te sluit.

’n Vars perspektief op die einde van ’n era

Terwyl afskeid geneem word van die 27.5″-wiel-hardtails die einde van 'n hoofstuk vir Cotic Bikes is, verteenwoordig dit ook die maatskappy se verbintenis tot vooruitgang en innovasie. Die besluit om hierdie reeks fietse te staak spruit uit hul waarneming dat die BFeMAX 29er-weergawe se verkope al 'n geruime tyd dié van die 27.5″-model oortref. Deur hul pogings te fokus om aan die eise van die mark te voldoen en met nuwe tegnologie te ontwikkel, verseker Cotic dat hul fietse voortgaan om uitsonderlike werkverrigting en ritgehalte te lewer.

FAQ

1. Sal Cotic Bikes voortgaan om hardtail-fietse te produseer?

Absoluut! Alhoewel hulle nie meer 27.5″-wiele-hardtails sal vervaardig nie, bly Cotic Bikes toegewyd aan die vervaardiging van 'n wye reeks hardtail- en full-suspension-fietse om in die uiteenlopende behoeftes van fietsryers te voorsien.

2. Kan ek steeds 'n 27.5″-wiel-hardtail van Cotic Bikes koop?

Terwyl die laaste bondel 27.5″-wiel-hardtails nou beskikbaar is, is dit raadsaam om Cotic Bikes direk te kontak om na beskikbaarheid te kyk en 'n aankoop te doen.

3. Is daar enige planne vir die toekoms van Cotic Bikes?

Cotic Bikes ondersoek voortdurend nuwe moontlikhede en streef na uitnemendheid in die wêreld van fietsry. Met hul nuutste ambassadeur, Esme Ward, aan boord, lyk die toekoms belowend. Die maatskappy sal voortgaan om te innoveer, te ontwerp en fietse te skep wat ryers van alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke inspireer om die wêreld op twee wiele te verken.