Nuwe weerslag bring koeler temperature en reën

'n Verskuiwing in weerpatrone het 'n welkome verandering in Sentraal-Florida meegebring, met koeler temperature en droër lug wat ingetrek het. Hierdie nuwe stuk weer sal na verwagting vir die volgende paar dae duur.

Soos die dag begin, is temperature reeds in die 50's en 'n paar plekke bereik selfs die 60's. Deur die middag sal temperature stadig tot in die middel-70's klim, wat gemaklike toestande onder meestal sonnige lug bied. Soos die nag vorder, sal kouer lug egter uit die noorde inbeweeg, wat temperature verder laat daal.

Môreoggend sal baie regoor Sentraal-Florida swaarder baadjies moet aantrek aangesien temperature in die 40's en laer 50's voorspel word. Ten spyte van die teenwoordigheid van muur-tot-muur sonskyn in die middag, sal temperature sukkel om te styg en net die onderste en middel 60's bereik. ’n Sterk noord-noordwestewind sal dit nog koeler laat voel.

Die koudste oggend van die week word op Donderdag verwag, met temperature wat na verwagting tot in die 30's en 40's sal daal. Kusgemeenskappe sal effens warmer wakker temperature in die laer 50's ervaar. Oor die algemeen sal Donderdag koel sonskyn bring, met hoogtepunte wat die boonste 60's en laer 70's bereik.

As ons vooruitkyk na Vrydag se gebeure, soos Deel jou Kersfees, is dit raadsaam om 'n baadjie saam te bring, aangesien oggendtemperature in die metrogebied in die laer 50's sal wees en selfs in die 40's in noordelike en westelike streke sal daal. Vrydagmiddag sal egter meestal sonnige lug wees, met temperature wat die onderste en middel 70's bereik.

Die naweek sal begin met sonskyn en warmer temperature in die 80's. Dié aangename weer sal egter Sondag verander namate ’n kouefront nader kom. Hoogtepunte sal terugsak tot in die 70's, gepaardgaande met verspreide reën en storms in die middag en aand. Koeler en droër lug sal in die front se nasleep volg.

In die algemeen kan inwoners van Sentraal-Florida uitsien na 'n koeler, minder vogtige deel van die weer in die komende dae. Moenie vergeet om 'n baadjie saam te bring nie en wees voorbereid op moontlike reën en storms Sondag.