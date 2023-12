Moenie die risiko loop om jou eiendom te verloor nie: Betaal nou jou terugbelasting!

Opsomming: Die Cook County-tesourier, Maria Pappas, moedig eiendomseienaars aan om hul uitstaande belasting te vereffen voordat hul eiendomme by die jaarlikse belastingverkooplys ingesluit word. Die verkoping, geskeduleer vir 9-12 Januarie 2022, behels die aankoop van agterstallige belastingskuld deur beleggers, maar behels nie die verkoop van werklike eiendomme nie. Met meer as $236 miljoen se belasting wat nog vir 2022 verskuldig is, word eiendomseienaars gewaarsku om op te betaal om moontlike retensieregte teen hul eiendomme te vermy.

In 'n onlangse verklaring het Maria Pappas, tesourier van Cook County, die belangrikheid daarvan beklemtoon dat eiendomseienaars hul agterstallige belasting onmiddellik moet vereffen om die risiko te vermy dat hul eiendomme in die jaarlikse belastingverkooplys ingesluit word. Die verkoping, wat vir Januarie volgende jaar geskeduleer is, stel beleggers in staat om agterstallige belastingskuld te koop, maar behels nie die verkoop van die eiendomme self nie.

Volgens Pappas is daar tans 52,401 236 eiendomme in Cook County met uitstaande belastingverpligtinge van altesaam meer as $30,000 miljoen. Hiervan skuld byna 1,000 22,884 meer as $1,000 15,944, terwyl 6,940 XNUMX minder as $XNUMX XNUMX skuld. Die onbetaalde belasting sluit dié in vir XNUMX XNUMX eiendomme in Chicago en XNUMX XNUMX pakkies in die voorstedelike Cook County.

Om eiendomseienaars te help om ingelig te bly, neem Pappas se kantoor verskeie maatreëls. Gesertifiseerde kennisgewings word gepos om eiendomseienaars te waarsku dat hul onbetaalde belasting te koop aangebied kan word, wat moontlik lei tot 'n retensiereg teen hul eiendomme. Daarbenewens sal die tesourier se kantoor lyste van eiendomme met agterstallige belasting in plaaslike koerante publiseer.

Om te kyk of jou eiendom op die jaarlikse belastingverkooplys is, kan jy die webwerf cookcountytreasurer.com besoek. Pappas raai eiendomseienaars aan om nie hul uitstaande belasting uit te stel en te vereffen nie om potensiële komplikasies te vermy en die veiligheid van hul eiendom te verseker.

Onthou, om jou belasting betyds te betaal is nie net 'n wetlike verpligting nie, maar ook 'n deurslaggewende stap in die handhawing van jou eienaarskapsregte. Neem vandag aksie om die risiko te vermy om jou eiendom te verloor.