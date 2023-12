Rutter's onthul uitgebreide winkelontwerp en brandstofopsies

By

Rutter's, 'n prominente geriefswinkelketting in sentraal Pennsilvanië, het onlangs 'n indrukwekkende uitbreiding van een van sy winkels in Springettsbury Township, York County, onthul. Die winkel, geleë te 14500 Mt. Zionweg, het in grootte verdubbel en sy voetspoor van 4,300 7,800 tot 'n indrukwekkende XNUMX XNUMX vierkante voet vergroot.

Die opknappings bied nie net 'n groter ruimte vir kliënte nie, maar stel ook 'n innoverende en moderne ontwerp bekend. Een van die noemenswaardige toevoegings is die mezzanine op die tweede verdieping, wat nou sitplek vir tot 30 mense bied. Hierdie verbetering stel kopers in staat om hul maaltye en drankies in 'n gemaklike en stylvolle omgewing te geniet.

Benewens die uitgebreide sitarea het Rutter's ook aansienlike verbeterings aan sy kombuisgeriewe aangebring. Dit maak voorsiening vir 'n groter verskeidenheid spyskaartopsies en 'n beter algehele koservaring vir klante. Daarbenewens het die opknapping 'n 29-grade-instap-biergrot gebring, spyseniering vir bier-entoesiaste, en 'n groter verskeidenheid wyne en ander drankies.

“Ons is verheug om ons nuutste winkelontwerpidees bekend te stel, wat spesifiek ontwerp is om die klante-ervaring te verbeter,” sê Chris Hartman, visepresident van brandstof, reklame en ontwikkeling by Rutter's. "Met hierdie opgedateerde ligging streef ons daarna om ons kliënte van 'n vars en moderne winkel te voorsien wat ons verbintenis tot innovasie, 'n kernaspek van ons handelsmerk, ten toon stel."

Benewens die uitgebreide winkel en verbeterde geriewe, bied Rutter's ook 'n groter reeks brandstofopsies aan kliënte. Dit sluit toegang tot loodvrye 15, Flex Fuel, Ethanol Free en Auto Diesel in, wat 'n meer omvattende en buigsame brandstofervaring bied.

Rutter's, met sy hoofkwartier in York County, bedryf 'n totaal van 85 winkels regoor Pennsylvania, Maryland en Wes-Virginia. Hierdie uitbreiding en herontwerp verteenwoordig die maatskappy se voortdurende toewyding om aan die ontwikkelende behoeftes en voorkeure van sy gewaardeerde kliënte te voldoen.