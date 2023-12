Nuwe studie onthul teenstrydighede in elektriese voertuie se rybane

'n Onlangse studie wat deur Consumer Reports gedoen is, het lig gewerp op die verskillende ryreekse van elektriese voertuie (EV's). Die studie het bevind dat byna die helfte van die EV's wat getoets is, tekort geskiet het van hul geskatte ryafstande soos bepaal deur die Environmental Protection Agency (EPA). Hierdie teenstrydigheid hou 'n potensiële probleem in vir EV-eienaars, veral diegene wat langafstandreise onderneem, aangesien hulle dalk vinniger as wat verwag is, se battery opraak.

Die geadverteerde rybane word op vensterplakkers vertoon en word deur die EPA toesig gehou. Die Consumer Reports-studie het egter aan die lig gebring dat sommige EV's tot 50 myl kort van hul geskatte reekse geval het, terwyl ander hul verwagtinge oortref het, met een voertuig wat sy geadverteerde reikafstand met 70 myl oorskry het.

Volgens Alex Knizek, die bestuurder van motortoetsing en insigte by Consumer Reports, is reeks- en laai-angs groot bekommernisse vir verbruikers. Om betroubare laaistasies te vind, veral in onbekende gebiede, kan vir EV-eienaars uitdagend wees. "Laadangs word 'n prominente ding - 'n laaier kan dalk stukkend wees of dalk laai teen 'n laer koers as wat geadverteer word," het Knizek verduidelik.

Consumer Reports het hul assessering uitgevoer deur die voertuie te bestuur totdat hulle heeltemal sonder batterykrag opgeraak het. Die studie het gefokus op die aantal myl wat elke EV op die snelweg kan ry sonder om 'n lading te benodig. Daarbenewens is toetsing in gunstige somertoestande, tussen 70 en 90 grade Fahrenheit, uitgevoer, aangesien kouer temperature 'n elektriese voertuig se reikafstand kan verminder.

Die studie het aan die lig gebring dat EV's van BMW en Mercedes-Benz beter gevaar het as hul EPA-geskatte ryreekse. Consumer Reports het die belangrikheid van 'n langer reeks beklemtoon, en beklemtoon die gerief daarvan en die gerusstelling wat dit bied aan EV-eienaars wat lang reise beplan.

Dit is belangrik om daarop te let dat Consumer Reports nie sekere EV-modelle van Chevrolet, Nissan, Polestar, Tesla en Rivian getoets het nie weens óf eienaarskapbeperkings óf nie-nakoming van hul toetsstandaarde.

Terwyl elektriese voertuie voorgehou word as 'n meer omgewingsvriendelike keuse vir bestuurders, beklemtoon hierdie studie die behoefte aan akkurate en betroubare inligting rakende ryafstande. Met meer verbruikers wat EV's aanneem, moet vervaardigers en beleidmakers hierdie teenstrydighede aanspreek om 'n positiewe eienaarskapervaring te verseker en laai-angs vir langafstandreise te verlig.