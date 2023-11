Waarom tweedehandse tegnologie jou beste keuse moet wees vir vakansie-inkopies

Die vakansie-inkopieseisoen is in volle swang, en winskopiejagters kyk gretig na die Black Friday- en Cyber ​​Monday-aanbiedings, veral vir elektronika. Daar is egter 'n manier om die skare te klop en steeds aansienlike afslag te geniet - deur tweedehandse tegnologie te oorweeg.

Volgens Lucas Rockett Gutterman, direkteur van US PIRG se Designed to Last Campaign, help die keuse van gebruikte elektronika jou nie net om Black Friday-pryse die hele jaar deur te haal nie, maar dra dit ook by tot omgewingsvolhoubaarheid. Die US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund het 'n verslag vrygestel wat die sleutelfaktore beklemtoon om in ag te neem wanneer opgeknapte items gekoop word.

Gutterman verduidelik dat daar dikwels min verskil is tussen 'n gebruikte elektroniese en 'n nuwe een. Daardie "oop boks" of "soos nuut" etiket kan eenvoudig beteken dat die item weer in voorraad is nadat dit onoopgemaak terugbesorg is. Deur slim inkopies te doen en te verstaan ​​hoe hierdie terme deur kleinhandelaars gebruik word, kan jy wonderlike aanbiedings kry.

Sekere toestelle, soos fone, tablette, rekenaars en skootrekenaars, is veral geskik vir tweedehandse aankope. Byvoorbeeld, danksy 'n suksesvolle veldtog deur PIRG, hou Google Chromebooks, bekostigbare skootrekenaars wat wyd gebruik word regoor die land, nou vir 'n dekade in plaas daarvan om na slegs 'n paar jaar te verval.

Aan die ander kant wil jy dalk versigtig wees wanneer jy opgeknapte televisies en rekenaarmonitors koop. Hierdie produkte is geneig om lywiger, brooser en uitdagender te wees om te herstel.

As u opgeknapte items kies, streef na hoëgehalte produkte van duursame handelsmerke. Deur items te kies wat gebou is om te hou en dalk duurder was toe dit nuut was, verseker jy dat hulle jou steeds goed sal dien as tweedehandse aankope.

Benewens kostebesparings, is die aankoop van tweedehandse tegnologie 'n omgewingsverantwoordelike keuse. Gutterman verduidelik dat die meeste van die omgewingsimpak van elektronika uit hul produksieproses kom. Die hulpbronne, energie en materiaal wat benodig word om slimfone, oorfone, skootrekenaars en TV's te vervaardig, is aansienlik. Deur opgeknap te koop, kan jy die omgewingsvoetspoor van 'n slimfoon byvoorbeeld met soveel as 91% verminder.

Voordat jy 'n aankoop doen, is dit noodsaaklik om jouself te vergewis van die terugkeerbeleid wat deur die verkoper verskaf word. Tipies sal jy 'n 30-dae-periode hê vir opgawes, hoewel dit in sommige gevalle korter kan wees.

Gereed om die wêreld van tweedehandse tegnologie te verken? Besoek PIRG se webwerf vir meer wenke en leiding om die meeste van jou vakansie-inkopies te maak terwyl jy beide jou beursie en die planeet bevoordeel.

Vrae:

V: Waarom moet ek dit oorweeg om tweedehandse tegnologie te koop?

A: As jy vir opgeknapte items kies, kan jy heeljaar-afslag geniet en dra dit by tot omgewingsvolhoubaarheid, aangesien dit die algehele omgewingsimpak van elektronika verminder.

V: Watter soorte elektronika is geskik vir tweedehandse aankope?

A: Fone, tablette, rekenaars en skootrekenaars is uitstekende opsies vir tweedehandse inkopies. Google Chromebooks, veral, hou nou vir 10 jaar, danksy 'n suksesvolle veldtog deur PIRG.

V: Is alle opgeknapte items die moeite werd om te koop?

A: Alhoewel die meeste elektronika opgeknap gekoop kan word, is dit raadsaam om te vermy om opgeknapte televisies en rekenaarmonitors te koop weens hul grootte, broosheid en herstelprobleme.

V: Hoe kan ek verseker dat ek 'n goeie opgeknapte produk kry?

A: Soek handelsmerke wat bekend is vir hul duursaamheid en lang lewe. Die keuse van items wat dalk duurder was toe dit nuut was, verseker hul kwaliteit as tweedehandse aankope.

V: Wat is die omgewingsvoordeel van die aankoop van opgeknapte elektronika?

A: Die vervaardiging van elektronika, insluitend slimfone, oorfone, skootrekenaars en TV's, verbruik aansienlike hulpbronne en energie. Deur opgeknapte items te koop, kan jy die omgewingsimpak met tot 91% verminder.

V: Wat moet ek in gedagte hou met betrekking tot opbrengste?

A: Maak jouself vertroud met die verkoper se terugkeerbeleid, aangesien dit kan verskil. In die meeste gevalle sal jy 'n 30-dae-periode hê vir terugsendings, maar sommige verkopers kan 'n korter tydperk aanbied.