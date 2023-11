Nuwe avonture wag in die Spaceport Expansion DLC vir Construction Simulator

By

Construction Simulator, ontwikkel deur Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, neem spelers op 'n opwindende reis met sy jongste uitbreiding. Die Spaceport Expansion DLC stel 'n hele nuwe wêreld van moontlikhede bekend vir konstruksie-entoesiaste oor verskeie spelplatforms.

Begin met 'n onafhanklike en meeslepende veldtogkaart wat jou verbeelding sal boei. Met meer as 40 uur se bykomende inhoud, is daar ontelbare geleenthede om jou konstruksievaardighede ten toon te stel en uitdagende projekte aan te pak. Die DLC bring 'n dinamiese kinkel aan die spel, wat spelers in staat stel om hul eie vuurpyllanseringsbasis te ontwerp en te bou.

Terwyl jy die sterre verken met die Spaceport Expansion DLC for Construction Simulator, sal jy die rol van 'n bekwame kontrakteur kan aanneem en die toekoms van ruimteverkenning vorm. Van die lê van fondamente vir lanseerblokke tot die samestelling van ingewikkelde vuurpylkomponente, die speletjie bied 'n realistiese ervaring wat sekerlik jou lus vir kreatiwiteit en innovasie sal bevredig.

Die Spaceport Expansion DLC is beskikbaar op gewilde spelplatforms, insluitend PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X en PC. Sluit kragte saam met vriende aanlyn en neem deel aan opwindende multispeler-koöperasie-speletjie terwyl julle saamwerk om monumentale konstruksieprojekte te bereik.

Maak gereed om 'n nuwe vlak van opwinding en avontuur in Construction Simulator te ontsluit. Duik in die Spaceport Expansion DLC en sien hoe die wonders van die ruimte voor jou oë ontvou. Is jy gereed om die toekoms van ruimteverkenning te vorm?

Vrae:

V: Wat is konstruksiesimulator?

A: Construction Simulator is 'n multispeler aanlyn koöperasie bousimulasiespeletjie waar spelers die rol van 'n konstruksiekontrakteur aanneem en verskeie konstruksieprojekte aanpak.

V: Wat bied die Spaceport Expansion DLC?

A: Die Spaceport Expansion DLC stel 'n nuwe veldtogkaart bekend, meer as 40 uur se bykomende inhoud, en die vermoë om 'n vuurpyllanseringsbasis te bou.

V: Op watter platforms is die Spaceport Expansion DLC beskikbaar?

A: Die Spaceport Expansion DLC is beskikbaar vir PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X en rekenaar.