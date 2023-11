Sony stel veelsydige α6700 spieëllose kamera in Indië bekend

By

Sony het hul jongste toevoeging tot die APS-C-kamerareeks in die Indiese mark bekendgestel met die hoogs verwagte α6700 spieëllose kamera. Met 'n kombinasie van kompakte ontwerp, uitsonderlike draagbaarheid en gebruikersvriendelike funksionaliteit, is hierdie kamera ingestel om fotografie-entoesiaste van alle vaardigheidsvlakke te beïndruk.

Die α6700 spog met 'n slanke en moderne ontwerp, wat dit 'n aantreklike opsie maak vir gebruikers wat onderweg is. Een van sy noemenswaardige kenmerke sluit in 'n wisselhoekige 3-duim LCD-monitor wat aanraakfunksies ondersteun. Dit stel fotograwe in staat om maklik deur instellings te navigeer, fokuspunte aan te pas en vasgelegde beelde te hersien met 'n eenvoudige tik op die skerm.

Benewens sy intuïtiewe koppelvlak, bied die α6700 'n aanpasbare draaiknop wat fotograwe vinnige toegang bied tot hul voorkeurinstellings. Hierdie kenmerk sal beslis 'n beroep doen op professionele persone wat vinnige aanpassings in dinamiese skietomgewings benodig.

Die kamera is toegerus met 'n elektroniese soeker, wat 'n duidelike en meeslepende fotografie-ervaring bied. Die elektroniese soeker bied 'n intydse voorskou van die prent, wat fotograwe in staat stel om hul foto's akkuraat saam te stel en aanpassings te maak soos nodig.

Uitgebreide konnektiwiteitsopsies is in die α6700 ingesluit. Dit sluit in 'n microSD-kaartgleuf, Bluetooth 4.2, dubbelband-WiFi, 'n HDMI-mikroaansluiting en afstandbeheerfunksie. Hierdie kenmerke verseker naatlose deel van beelde, die oordrag van lêers na ander toestelle en afstandbeheervermoëns.

Vir diegene wat reeds lense besit, bied Sony die α6700 as 'n liggaam-enigste opsie teen Rs 1,36,990. Dit stel fotograwe in staat om koste te bespaar deur hul bestaande lense te gebruik. Sony verskaf egter ook gebundelde pakkette vir kliënte wat 'n volledige opstelling verkies. Die kamera met 'n 16-50 mm-lens is beskikbaar teen Rs 1,47,490, terwyl die 18-135 mm-zoemlenspakket teen Rs 1,72,990 geprys word.

Met sy veelsydige kenmerke, kompakte ontwerp en gemak van gebruik, sal die α6700 beslis 'n gunsteling word onder fotograwe wat verbluffende beelde wil neem en die wêreld van spieëllose kameras wil verken.