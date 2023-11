Nuwe artikeltitel: Kumail Nanjiani se vintage horlosieversameling wys sy unieke styl

Kumail Nanjiani, bekend vir sy komiese genialiteit, het die gehoor verras tydens sy onlangse stand-up optrede by The Ice House Comedy Club in Pasadena. Terwyl hy sy spitsvondige grappies gelewer het, het Nanjiani sy onberispelike smaak in horlosies uitgestal deur 'n vintage Rolex GMT Master "Root Beer"-horlosie te dra.

Die Rolex GMT Master ref. 16753, vervaardig in die vroeë 1980's, vang die essensie van sy voorganger, die ikoniese ref. 1675 vanaf die '70's. Met 'n 40 mm-vlekvrye staalkas, geelgoude kroon en ring, straal hierdie tweekleurhorlosie 'n tydlose sjarme uit. Die draaiknop wys uitstaande uurmerkers, Rolex se kenmerkende Mercedes-wysers en 'n Cyclops-datumvenster om 3-uur. Wat hierdie horlosie werklik laat uitstaan, is sy duidelike bruin en goue gesplete gekleurde ring-insetsel, wat dit die bynaam "Root Beer" verdien. Om die vintage voorkoms te voltooi, is 'n vlekvrye staal armband met goue middelskakels.

'n Opgegradeerde kaliber 3075 outomatiese beweging dryf die GMT Master 16753 aan. Hierdie horlosie, wat teen 'n hoër frekwensie van 28,800 100 vibrasies per uur funksioneer en 'n waterweerstand van tot XNUMX meter bied, oortref sy voorgangers in terme van werkverrigting. Boonop beskik dit oor 'n vinnige datumfunksie, wat onafhanklike aanpassing van die datumvertoning moontlik maak.

Hierdie spesifieke era van Rolex GMT Masters, met liefde na verwys as "Eye of the Tiger", lyk soos die halfedelsteen en het ook die bynaam "Clint Eastwood Rolex" verdien. Die legendariese akteur en horlosie-entoesias, Clint Eastwood, het gereeld hierdie horlosie op en van die silwerdoek uitgedraf en dit in rolprente soos Firefox en Tightrope uitgelig.

Terwyl die beëindigde 16753-model nie meer by Rolex beskikbaar is nie, kan jy steeds 'n weergawe wat reeds besit word by Bob's Watches vir $12,495 bekom. Elke stuk het 'n vintage-sjarme en is gestempel met die modelnommer "16750" binne-in die kassie, wat sy Switserse vervaardigingserfenis bevestig. Om die Nanjiani-voorkoms te voltooi, kan jy die blou gebreide polo kry wat hy van Todd Snyder gedra het vir $169.

Vrae:

V: Hoeveel kos die vintage Rolex GMT Master “Root Beer” horlosie?

A: Die vorige weergawe van hierdie horlosiemodel is beskikbaar vir $12,495 by Bob's Watches.

V: Wat is uniek aan die Rolex GMT Master 16753?

A: Die GMT Master 16753 het 'n kenmerkende gesplete gekleurde ring-insetsel, wat dit die bynaam "Root Beer" verdien. Dit kom ook met 'n vinnige datumfunksie en 'n opgegradeerde kaliber 3075 outomatiese beweging.

V: Wie het die Rolex GMT Master "Root Beer" horlosie gewild gemaak?

A: Die bekende akteur Clint Eastwood was bekend daarvoor dat hy hierdie horlosie op en van die skerm af gedra het en dit in rolprente soos Firefox en Tightrope vertoon het.