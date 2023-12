Opwindende reeks van College Football Bowl Games

Opsomming: Die 2023-24-kollege-sokkerbalseisoen kom nader en beloof 'n opwindende reeks van 43 rolbalwedstryde wat tot die College Football Playoff Nasionale Kampioenskap lei. Kom ons kyk van naderby na sommige van die belangrikste wedstryde en waar om die aksie te vang.

Kollege Sokker Playoff semifinaal

Die halfeindronde van die College Football Playoff is gereed, met 'n intense stryd tussen vier kragspanne. 4 Alabama sal teen nommer 1 Michigan in die Rose Bowl die stryd aansê, terwyl nommer 3 Texas die nommer 2 Washington in die Allstate Sugar Bowl pak. Daar word verwag dat hierdie wedstryde hoogs mededingend sal wees, aangesien die spanne meeding vir 'n kans om aan die Nasionale Kampioenskap deel te neem.

Nuwejaar se ses

Die Nuwejaar se Ses-bakwedstryde word altyd hoogs verwag, wat van die beste talent in universiteitsvoetbal ten toon stel. No. 9 Missouri sal bots met No. 7 Ohio State in die Goodyear Cotton Bowl Classic, terwyl No. 11 Ole Miss sal kop-aan-kop met No. 10 Penn State in die Chick-fil-A Peach Bowl gaan. Nog 'n opwindende wedstryd sal die nr. 6 van Georgia die nommer 5 van Florida State in die Capital One Orange Bowl aandurf.

Ander noemenswaardige rolbalspeletjies

Benewens die uitspeelwedstryde en Nuwejaar se Ses-wedstryde, is daar baie ander opwindende boulwedstryde om na uit te sien. No. 23 Liberty pak dit uit met nr. 8 Oregon State in die Vrbo Fiesta Bowl, en Georgia Southern pak Ohio in die Myrtle Beach Bowl om die rolbalseisoen af ​​te skop. Aanhangers kan ook die intrige wedstryd tussen Miami (Ohio) en Appalachian State in die Avocados From Mexico Cure Bowl sien.

Waar om te kyk

Kollege-sokker-aanhangers kan al die bakspeletjie-aksie op verskeie kanale vang, insluitend ESPN, ABC, CBS en CW Network/Barstool. Van opwindende uitspeelwedstryde tot intense wedywering, vanjaar se rolbalseisoen beloof om een ​​vir die boeke te wees. Gryp dus jou springmielies en skakel in om te sien hoe die opgewondenheid op die rooster ontvou.