'n Gematigde begin van die week, gevolg deur 'n mengsel van son en reën

Suid-Florida is in vir 'n aangename begin van die werksweek, aangesien 'n koue front deur die gebied vee, wat 'n effense daling in temperature bring. Terwyl hierdie front 'n mate van krag verloor soos dit naderkom, sal dit steeds na verwagting later vanaand 'n paar buie en 'n dwaalstorm bring. Die beste kans vir nat weer sal tussen 9:1 en 3:5 wees. Gelukkig sal die front die gebied sonder voorval skoonmaak en tussen XNUMX:XNUMX en XNUMX:XNUMX van Suid-Florida wegbeweeg.

Soos die voorkant verbygaan, sal Suid-Florida genoeg tyd hê om af te koel tot in die middel-60's vir Maandagoggend laagtepunte. Alhoewel die oggendure 'n bietjie somber kan wees, is daar goeie nuus op die horison. Die koms van droër lug en 'n noordewind sal meer sonskyn in die middag moontlik maak, wat die dag ophelder. Temperature sal in die middel-70's 'n hoogtepunt bereik, gepaardgaande met 'n merkbare daling in humiditeit, wat ideale toestande vir buitemuurse aktiwiteite skep.

Die beste dag van die week sal waarskynlik Dinsdag wees, met gedeeltelik sonnige lug en droë toestande wat heers. Oggendlaagtepunte sal in die laer tot middel 60's wees, terwyl middaghoogtepunte na die middel tot boonste 70's sal terugkeer. Dit sal 'n wonderlike dag wees om die buitelewe te geniet of 'n rustige wandeling te maak.

Soos die week egter vorder, sal reënkans toeneem. Teen die middel van die week word verspreide buie en 'n paar storms vir die res van die werksweek verwag. Dit is raadsaam om op hoogte te bly van die weervoorspelling en voorbereid te wees op moontlike reën terwyl jy jou aktiwiteite beplan.